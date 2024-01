El 25 de septiembre de 2022, Risto Mejide y Laura Escanes, la que era una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país, anunció su inesperada separación a golpe de comunicado. Tras siete años juntos y una hija en común tomaron la determinación de continuar sus vidas por caminos separados. Después, la influencer rehizo su vida junto a Álvaro de Luna con quien terminó tras un intenso verano. Lo mismo ocurrió con el publicista, que en marzo se conoció que había vuelto a enamorarse. Se trataba de Natalia Almarcha, de profesión farmacéutica, sin embargo su romance ha tenido varias idas y venidas desde entonces.

Risto Mejide y Natalia Almarcha / Gtres

¿Han roto Risto Mejide y Natalia Almarcha?

No es la primera vez que Mejide y Almarcha atraviesan un momento complicado en su mediática historia de amor. De hecho, tal y como pudo confirmar ¡Hola! la relación entre el presentador y la licenciada en Farmacia no ha estado atravesando su mejor racha. Ahora, tras las tajantes palabras de Natalia en su perfil de Instagram se han levantado todo tipo de sospechas a que podrían haber roto de manera definitiva. «Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca», ha compartido en la Red.

A este llamativo detalle se suma el hecho de que ninguno de los dos se siguen en sus respectivas redes sociales lo que hace que cobre más fuerza la teoría de una posible ruptura sentimental.

Más detalles

Sea como fuere, este detalle no ha pasado desapercibido para las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes, el pasado martes, arrojaron luz sobre los motivos que podrían haber llevado a Risto y Natalia a sentenciar su idilio, aunque no se sabe si de manera definitiva, pues cabe recordar que a finales del pasado mes de septiembre, la pareja retomó por tercera vez su relación en menos de un año tras una aparente ruptura entre rumores de infidelidad. «No tiene que ver con nada económico. Es una causa que podría hacer sospechar de la existencia de terceras personas. Es eso o algún tipo de desajuste personal», comenzó diciendo la ex colaboradora de Sálvame. «Ella le pidió explicaciones por un tema, él de dijo ‘no me atosigues’ y ella ‘pues mira, para llevar así la relación lo dejamos’. Yo si fuera Natalia (…) Si a ti o a mí nos pasara lo mismo o nos íbamos a un terapeuta especializado o rompías», añadió la periodista.

Según la misma fuente, Natalia Almarcha, que sería quien, en esta ocasión, habría tomado la drástica y tajante de decisión del adiós sentimental, no se sentiría «bien tratada ni valorada» por Risto. Sin embargo, no hay confirmación alguna de ninguna de las partes por lo que para ver el desenlace final hay que esperar.