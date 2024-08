Desde que salió a la luz el romance de Risto Mejide y Natalia Almarcha, en 2022, han sido varias las ocasiones en las que la sombra de la ruptura ha acechado sobre su comentada historia de amor. Y es que, de nuevo, los rumores de crisis planean sobre sus nombres, dado que, por ahora, no hay confirmación oficial de que hayan puesto fin a su romance. Sí que se sabe que han pasado parte del verano juntos. De hecho, asistieron el pasado mes de julio al Festival Starlite, que se celebra cada año en Marbella.

Sin embargo, una polémica los ha colocado en la primera plana mediática. Motivo por el que ambos se han pronunciado a través de las redes sociales. Hace unos días, Laura Fa comentó en su perfil de Instagram que gracias a fuentes cercanas ha podido saber que Risto tiene feeling con Sarah Santaolalla.Una afirmación que obtuvo una respuesta inmediata por parte del presentador. «¿Y quién es esta Laura Fa? Una indocumentada que, cuando no tiene noticias se inventa la vida privada de los demás. Algún día se hará justicia con esta ‘periodista’. Os lo aseguro», comentó en Instagram.

Natalia Almarcha da un paso al frente

Lejos de mantener el perfil discreto que ha ido llevando estos años, ajena a los comentarios, esta vez, Natalia Almarcha ha querido romper una lanza a favor de Laura Fa y lo ha hecho a modo de comunicado en el universo 2.o.

Aunque la farmacéutica tampoco confirmó ni desmintió otra información revelada por la comunicadora (su cita con José Sánchez, ex concursante de La isla de las tentaciones), sí que quiso dar un paso al frente.

«Para empezar, quiero hacer público algo que nunca me atrevería a decirte por privado, ya que siempre he sido muy cobarde para hablar con los periodistas de la prensa rosa. Laura, no te conozco y incluso te confieso que he pasado bastante tiempo sin entender por qué sacabas tanta información sobre mí… Y ahora es cuando entiendo que es tu trabajo, que tú solo informas de lo que recibes de la gente muy allegada a esa persona… Y contra eso no se puede hacer nada», indicó en un primer momento.

«Es ahora cuando comprendo que no tengo nada contra ti, porque mucha información si no la hubieses sacado tú, la hubieses sacado otro periodista. Hoy he estado viendo de nuevo todos tus vídeos dirigidos a mí en este tiempo y la verdad es que es ahora cuando noto que en muchos me proteges y me intentas abrir los ojos. Me parece muy bonito que nos ayudemos de mujer a mujer, gracias», continuó Natalia Almarcha.

Pero su arranque de sinceridad no terminó ahí. «Siento todas las veces que no he contestado (y seguiré sin hacerlo) a periodistas de la prensa rosa. No es por ir de prepotente, es que me da pavor. No me gusta que se hable de mí, pero entiendo vuestro trabajo», explicó.



Las redes se vuelcan con Natalia Almarcha

Después de expresar cómo se sentía ante esta situación, Almarcha recibió varios comentarios de sus seguidores y compartió los más relevantes. «Gracias por defender a Laura. No se merece las amenazas que Risto le hizo este fin de semana», «menos mal que has abierto los ojos. Tenéis el apoyo de todas las mujeres de este país», «Natalia, tienes el apoyo de todas las españolas», «es de sabios rectificar y más cuando no te gusta la prensa rosa», fueron sólo algunos de los escritos que recibió Natalia.

Asimismo, destacó un testimonio que relató un complicado episodio que vivió a finales del mes pasado, cuando Almarcha fue vista llorando por las calles, en Andalucía. «Natalia, le filtré yo a Laura lo que vi en Sevilla y sé que ella lo pasó mal por ti. Ella te ha intentado proteger, pero tú estabas muy ciega. Me alegro de que, por fin, lo veas», explicó un internauta.