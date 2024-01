No son buenos tiempos para Risto Mejide. Cuando parecía que había rehecho su vida sentimental tras el duro varapalo que supuso su sonado divorcio con Laura Escanes, el amor vuelve a jugarle una mala pasada. Y es que, de acuerdo con lo publicado por la revista del saludo, el presentador habría decidido darse de nuevo un tiempo con Natalia Almarcha, la última mujer con la que ha vivido una historia de amor marcada por las idas y venidas constantes.

Cabe recordar que su noviazgo salió a la luz el pasado marzo de 2023 y, desde entonces, se han conocido dos ocasiones en las que han decidido continuar sus vidas por separado. No obstante, en las dos han conseguido volver a reconciliarse, pero parece que, por mucho que quieren, no consiguen estabilizar su romance como les gustaría. Según el medio mencionado, esta tercera crisis a la que se enfrentan habría estado motivada por la distancia que les separa, ya que el conocido jurado de Got Talent reside en Madrid y la farmacéutica está instalada en la Comunidad Valenciana.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en los premios Antena de Oro 2023/ Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que este nuevo varapalo emocional se suma a una larga lista de sucesos que evidencian el fracaso sentimental de Risto. Más allá de la discreción con la que siempre ha querido tratar su faceta más privada, en más de una ocasión sus ex parejas han mandado algún que otro dardo envenenado dirigido directamente hacia su persona. Es por ejemplo el caso de Laura Escanes, quien no dudó en reconocer a cámara que con Álvaro de Luna «estaba teniendo el mejor sexo de su vida», algo que no pasó desapercibido para los internautas.

Por otro lado, en la primera crisis que vivió junto a Almarcha, la joven tampoco decidió quedarse callada, y tras leer el comunicado oficial que escribió Risto en redes para anunciar su ruptura, también quiso contraatacar con su propia versión de los hechos: «Es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío. Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos. Y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él», exponía en su perfil oficial de Instagram.

Su situación en el terreno profesional

Risto Mejide en ‘Todo es mentira’/ Mediaset

Más allá del amor, Risto continúa posicionándose como uno de los rostros más comunes de la cadena de Fuencarral. Además de cumplir con sus compromisos como jurado de Got Talent, sigue estando al frente del programa diario de Cuatro Todo es Mentira. Aunque los datos del espacio televisivo mencionado despuntan frente al resto de contenido, manteniendo a la audiencia fiel cada tarde, hace relativamente poco el publicista se vio obligado a reconocer el momento de cambios por el que atraviesa la cadena: «El grupo está muy tocado», aseguraba. Un hecho que, sin duda, afecta directamente a los programas en los que trabaja.