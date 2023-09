Lara Álvarez, una carrera consolidada a golpe de ‘reality’

Lara Álvarez ejerció de presentadora de Supervivientes de 2015 a 2022 y desde el primer momento demostró que era una gran amante del formato. Tenía por delante un reto bastante complejo: sustituir a Raquel Sánchez Silva y demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. En la comunicadora no tardó en conectar con la audiencia y de un momento a otro se convirtió en la gran estrella de Telecinco. Firmó un contrato con la cadena y gracias al mismo ha trabajado en varios programas. El pasado año decidió que no quería continuar en el concurso de supervivencia y anunció que había tomado la determinación de cambiar de rumbo.

Lara Álvarez conoce perfectamente cómo funciona el mundo de la información, así que fue la primera en dar explicaciones para que la audiencia no malinterpretase su situación. Fue ella la que rechazó la oferta de Mediaset para viajar de nuevo a Honduras y capitanear Supervivientes 2024 desde allí. Le sustituyó Laura Madrueño, quien actualmente trabaja en TardeAR, el nuevo espacio que Ana Rosa Quintana presenta con éxito durante las tardes de Telecinco. Lara le deseó toda la suerte del mundo y enseguida publicó un vídeo para explicar cuál era su punto de vista.

Lara Álvarez en ‘Supervivientes’ / Gtres

«Creo firmemente en la evolución. Trabajo por la evolución. Hay ciclos en la vida que una vez que se completan hay que seguir para adelante haciendo cosas nuevas. Cuando uno siente que tiene que hacer cosas nuevas, no lo puede parar. Estoy en un punto de mi vida donde la evolución es necesaria. Uno se tiene que mover para que el cambio llegue y sea posible», declaró. Más adelante confirmó que ya tenía un nuevo proyecto: presentar un concurso llamado Me Resbala.

Lara Álvarez no tuvo suerte en su último programa

Borja Prado y Alessandro Salem, máximos responsables de Mediaset, apostaron fuerte por Lara Álvarez, pero el programa que diseñaron para ella no terminó de convencer a la audiencia. El primer episodio de Me Resbala un 11.7% de share, un dato que estaba por debajo de lo que habían previsto. Lara siguió insistiendo, pues lo cierto es que contaba con colaboradores muy potentes, por ejemplo con la humorista Paz Padilla. No obstante, sus esfuerzos cayeron en saco roto y Telecinco pensó que lo mejor para la cadena era retirar este formato.

Lara Álvarz en ‘Me Resbala’ / Telecinco

Lara Álvarez no ha mucho en encontrar una nueva ilusión profesional. La comunicadora tomará las riendas de uno de los programas de Gran Hermano VIP. Este famoso concurso estaba marcado por presentadores como Jorge Javier Vázquez o Jordi González, pero ahora se ha hecho cargo del mismo Marta Flich. Esta última todavía no ha conectado con el público, por eso Zeppelin TV, productora de GH VIP, ha recurrido a Lara Álvarez.

La buena fama de Lara gracias a los realities

Lara Álvarez sonriendo / Telecinco

A partir de la próxima semana, Lara Álvarez tomará las riendas de GH VIP. Última hora. Este reality no hará más que consolidar su carrera televisiva. A pesar de que las galas del concurso todavía no han registrado datos astronómicos, los espectadores sí están interesados en el formato. De hecho cuando Ion Aramendi presenta El Debate los domingos la audiencia es mucho mayor. Esto quiere decir que Lara tiene una oportunidad perfecta para recuperar el éxito que perdió tras los discretos resultados de Me Resbala.

La comunicadora lleva trabajando en la pequeña pantalla desde 2006, cuando fichó por el programa Hoy por ti de Telemadrid. Empezó siendo redactora y acabó convirtiéndose en una de las tertulianas estrella del espacio. A lo largo de este tiempo ha ganado mucha experiencia y se ha especializado en concursos. A pesar de que su proyecto más destacado es Supervivientes, también ha contribuido en el éxito de Scret Story, La Casa Fuerte o Pesadilla en el Paraíso.