Lara Álvarez despeja una fuerte polémica a golpe de baile

Lara Álvarez es una mujer de palabra y así lo ha demostrado. Hace unos días que recibió el reto del Maestro Joao para bailar el famoso tema Single Ladies de Beyoncé. El polifacético colaborador televisivo fue el primero en hacerlo, vestido con una peluca de rizos, un body muy ceñido y medias de rejilla. Un momento que se hizo viral y que tuvo su continuación la pasada noche.

La asturiana ya avisó de que recogía el guante: «¡Acepto encantadísima!», comentaba Lara, que también se preguntaba si tenía que intentar copiar los movimientos del Maestro? ¡Es imposible eso!», exclamaba.La única condición que puso fue elegir bailarines y tenía claro quién iba a ser el primero: «¿Puedo escoger? Porque me encantó Gianmarco el otro día con el tanguita de las olimpiadas. ojito ¿Eh?». Y así fue.

⚡️ “Descubren una pista de Canales, posicionamientos a la inversa y Julen se somete a los adjetivos en #SecretUH10” de @SecretStory_es https://t.co/MT6TlPnT0u — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 18, 2021

A ritmo de la popular canción se marcó una coreografía espectacular en la que demostró no solo su facilidad para bailar sino también estar muy en forma. No se le da nada mal. Hay que recordar que no es la primera vez dentro de Secret Story que se atreve con el baile. Anteriormente danzó la banda sonora de Dirty Dancing.

El italiano se preparó a conciencia durante los últimos días: «Estoy súpercontento, ya me he puesto a hacer pruebas y ensayos para llegar listo y bailar bien». No obstante, ha demostrado no tener el mismo ritmo ni flexibilidad que la presentadora. Aún así se llevó el aplauso generalizado y la felicitación de su compañera.

A falta de destreza sobre la pista, Gianmarco ha salvado la papeleta tirando de improvisación y dejándose llevar por la música. No estuvo del todo mal y arrancó el aplauso del plató.

Cabe destacar que la música es una de las grandes pasiones de Lara Álvarez. Al margen del baile, el pasado mes de junio sorprendía a propios y extraños debutando en el mundo de la canción. De la mano de Beatriz Luengo y Yotuel Romero interpretó ‘Juntos somos más’, la canción oficial de Mediaset para la Eurocopa 2020. La idea era apoyar y llevar en volandas hasta la victoria a la Selección Española, pero el combinado español sucumbió ante Italia en semifinales.

Lara Álvarez aclara las polémicas de las votaciones

La casa de Secret Story estuvo en tela de juicio el pasado domingo tras un error que se viralizó en redes sociales. Jordi González leyó los porcentajes de expulsión del próximo jueves pero entre todos no sumaban el 100%, algo que fue objeto de debate y crítica por parte de los internautas. Este pasado lunes, Lara Álvarez ha querido explicar lo sucedido: «Antes de continuar me gustaría hacer una aclaración importantísima. Anoche, los porcentajes eran los correctos, pero la transcripción no lo fue, un error humano. Vamos a ver cómo quedan esos porcentajes correctamente».