Rafa Nadal ha caído en la primera ronda de Roland Garros 2024 tras perder en tres sets después de un un partido de lo más emocionante con aroma a final. Con la pista central Philippe-Chatrier repleta de aficionados, algo poco usual en un duelo de primera ronda, el público vivió in situ la derrota de Nadal. Entre los asistentes también se ha podido ver cómo su mujer, Xisca Perelló y su hijo, nacido en octubre de 2022, no han querido perderse esta importante cita deportiva.

A lo largo de las más de tres horas que ha durado el partido, Xisca Perelló se ha mostrado inquieta y angustiada. Tanto es así, que no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar al ver el resultado final que deja fuera de la competición a Rafa Nadal.

Xisca Perelló viendo jugar a Rafa Nadal. (Foto: Gtres)

El de Manacor se marchó como pidió, sin un gran homenaje que cerrar su participación en el torneo, porque, como él mismo ya indicó, no puede asegurar que este partido haya sido una despedida.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024