Es miércoles y eso significa que las revistas del momento lanzan sus números semanales contando la actualidad más candente del papel cuché. Arrancamos con la revista ¡Hola!, que muestra en su portada las imágenes de la jura de bandera de la princesa Leonor, que tuvo lugar el pasado sábado 7 de septiembre. Acontecimiento histórico para la Corona al que no faltaron Sus Majestades el Rey Felipe y la Reina Letizia.

Además, la cabecera del saludo realiza un reportaje de la boda de Clotilde Entrecanales y Antonio Espinosa de los Monteros, que reunió a la élite empresarial y a la jet set. Por su parte, Semana publica unas románticas fotografías de Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante su viaje a Roma (Italia) al que también asistió la familia del empresario. La cabecera cuenta con las imágenes más acarameladas del matrimonio, que se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 8 de julio en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid.

Continuamos con Lecturas, que en su página principal destacan rostros como el de Carolina Monje, la que fuera pareja de Aless Lequio. Este fin de semana, la empresaria se casó con Álex Lopera en Begur, Girona. Una de las grandes incógnitas que rodearon la boda fue la reacción de Ana Obregón, pero su amigo Luis Rollán despejó todas las dudas al respecto en el plató de Fiesta.



«Yo entiendo perfectamente que es una chica joven, me alegro mucho y deseo que sea feliz, pero también comprendo que para Ana es un poco de tristeza, no por nada malo», aseguró Rollán en el programa emitido, trasladando las palabras de Ana. Asimismo, la citada revista anuncia en exclusiva que la princesa Irene, hermana de doña Sofía ha perdido la memoria. Es necesario mencionar que, ambas siempre han estado muy unidas y cada vez que pueden no dudan en reunirse para pasar tiempo juntas.

Por otro lado, Diez Minutos tiene entre sus páginas unas imágenes en las que aparece Sebastián Yatra abrazando con cariño a Aitana. En los últimos días la cantante, que acaba de estrenar la gira que tiene como título Alpha, ha recibido una serie de críticas por las coreografías de sus bailes. Sin embargo, ha demostrado no importarle y seguir haciendo lo que más le gusta, que es subirse a un escenario con la fuerza que tanto la caracteriza.

Sara Carbonero, que siempre hace gala de su habitual discreción, también se convierte en una de las protagonistas de la semana al acudir a un enlace junto a su pareja, Nacho Taboada. Y, por último, Alejandra Rubio responde tajante a las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet, situación que se produce tras la muerte de María Teresa Campos, que se produjo el pasado 5 de septiembre a consecuencia de una insuficiencia respiratoria.