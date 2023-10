Aitana se emociona al lanzar un importante mensaje en pleno concierto

Muchos líderes de opinión, entre los que se encuentran la presentadora Patricia Pardo, consideran que Aitana Ocaña ha cruzado los límites y se ha transformado en una artista que no encaja dentro del público infantil. La cantante considera que tiene muchas facetas y no entiende que le estén pidiendo que se posicione, pues nunca pensó en componer letras para una audiencia determinada. En LOOK hemos elaborado una lista de celebridades que se han atrevido a dar la cara por ella. Recientemente se ha sumado a este grupo la periodista María Patiño, quien ha llegado a compararse con la intérprete.

María Patiño le ha mandado un mensaje a Aitana a través de las redes sociales, asegurando que se siente muy identificada con ella. «Cuando empecé en mi profesión me recomendaron no utilizar escotes. Me rebelé, ¿soy menos periodista? ¿menos seria? Mis tetas no me restan, mi forma de hablar no me resta, solo me resta no ser fiel a mi misma», ha escrito exactamente. Después de estas palabras, la novia de Sebastián Yatra ha continuado con su gira Alpha Tour y esta vez ha actuado en Málaga.

Aitana Ocaña en la presentación de su nuevo álbum / Gtres

Aitana ha arrancado su nuevo concierto lanzando un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Siempre se ha caracterizado por no entrar en ninguna polémica, pues su intención no es convertirse en protagonista de noticias que no estén relacionadas con la música. «A mis 24 años, estoy agradecida con la vida por todo lo que me ha dado», ha empezado diciendo. Ha querido tener un gesto con sus fans, quienes se han posicionado a su favor durante el último escándalo.

La emoción de Aitana en pleno concierto

Aitana en concierto / Redes Sociales

Hay algunos padres que están molestos con Aitana debido al cambio que ha experimentado encima de los escenarios. El experto en redes sociales José Noblejas considera que el plan que está siguiendo la intérprete es bastante arriesgado, de hecho ha perdido algunos seguidores. «Ha perdido tres puntos en su nivel de influencia y tiene una caída de likes», empieza diciendo. Y concluye: «Quizás sea una estrategia y si hablamos de intencionalidad no es raro que nos recuerde al cambio que ya hizo en su día Miley Cyrus».

Todo el mundo está hablando de lo mismo y ahora le ha tocado el turno a Aitana, quien se ha mostrado más emocionada que nunca. Sus palabras son muy significativas porque demuestran que seguirá comportándose como considera oportuno. No hará caso a sus detractores y esa es una de las claves de su éxito. Está segura de sí misma porque siente que está rodeada de la mejor compañía. «Me gusta que, en mi familia, todo el mundo esté sano, que mis amigos sean los de toda la vida. Me siento muy afortunada».

El gesto de Aitana con sus fans

Aitana en un evento en Madrid / Gtres

Aitana Ocaña admite que lo que sucedió en el concierto de Valencia, debido a su supuesto baile sexual, ha generado una polémica que inevitablemente le ha terminado afectando. Las críticas terminan desgastando a cualquiera, pero ella se siente con fuerza de seguir adelante y esa es la razón por la que en Málaga no ha cambiado ninguna parte de su espectáculo. Antes de empezar ha lanzado un mensaje a todas esas personas que «están pasando por un mal momento o que sienten que están en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo».

Muy emocionada, ha dicho: «Te acabas dando cuenta de que todo cambio es experiencia, todo cambio, siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor». Estas palabras están generando mucho debate porque demuestran que los últimos ataques que ha recibido no le han hecho cambiar de postura.