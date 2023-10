Todas las celebridades que han mostrado su apoyo a Aitana tras su cambio en los escenarios

Operación Triunfo convirtió a Aitana Ocaña en una de las cantantes más famosas del país, pero ha tenido que pagar un precio demasiado alto para disfrutar del cariño de sus seguidores. La cantante ha recordado que cuando empezó a trabajar en el mundo del espectáculo era bastante más joven, por eso sus conciertos tenían un estilo distinto. Considera que ahora se encuentra otra etapa y cree que ha llegado el momento de hacer ciertos cambios. Comprende que haya gente que esté sorprendida, pero no admite ciertas críticas que ha recibido porque insiste en que su intención nunca ha sido molestar a nadie.

Algunos líderes de opinión como Patricia Pardo, periodista y presentadora de Telecinco, han arremetido contra Aitana asegurando que su música ya no está dedicada únicamente a los adolescentes. «Todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia», empieza diciendo en un tono tajante.

Patricia Pardo en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

«A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujera este tipo de bailes en la alfombra de mi casa, por ejemplo. Esto no es pornografía, pero hipersexualización de la infancia, sí», declara después de ver la última actuación de Aitana en Valencia. Después de estas declaraciones, algunas celebridades como Laura Escanes o Eva González han salido en defensa de la artista.

Laura Escanes

Aitana está llevando su nuevo espectáculo, Alpha Tour, por las ciudades más destacadas de España y recientemente ha celebrado un concierto en Valencia. Ha sido todo un éxito y las entradas no tardaron en agotarse, pero después ha tenido que asumir las consecuencias. Hay algunos padres que se han quedado sin palabras al ver el baile que realizó encima de los escenarios. Una coreografía que, según el punto de vista de Aitana, es inofensiva, pero que otros consideran que es demasiado provocadora.

Laura Escanes en el estreno de la película ‘Mi soledad tiene alas’/ Gtres

La influencer Laura Escanes ha dado la cara por la novia de Sebastián Yatra. Piensa que es un error encasillar a la artista dentro del público adolescente, pues es una intérprete completa que puede crear diferentes estilos de canciones. Insiste en que es «una mujer empoderada» y libre para expresar su talento como crea oportuno. «Ella está haciendo canciones porque le gusta. Si los padres consideran que tienen que ir a esos conciertos fenomenal, si consideran que no, pues que no vayan», desvela en La Razón.

Eva González

Eva González en un photocall. / Gtres

Laura Escanes no es la única que defiende la libertad artística de Aitana Ocaña. La presentadora Eva González ha acudido a un evento y ha mostrado su apoyo por la que fue su compañera en La Voz. La exmujer de Cayetano Rivera ha reconocido que no sabía exactamente qué había pasado con Aitana, pero ha recordado que la cantante no obliga a nadie a acudir a sus espectáculos. Es decir, si hay padres ofendidos, como es el caso de Patricia Pardo, la solución es prohibir que sus hijos consuman los temas de la catalana.

Anna Ferrer

Anna Ferrer en Madrid / GTRES

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, trabaja como creadora de contenido y está acostumbrada a recibir ciertos comentarios, por eso no le ha sorprendido lo que está pasando con Aitana. La influencer ha declarado en La Razón: «Creo que habría que reflexionar». Sostiene el mismo planteamiento que Eva González y recuerda que la exconcursante de Operación Triunfo no obliga a nadie a estar en sus conciertos.

Leticia Sabater

Leticia Sabater en ‘Sálvame Deluxe/ Mediaset

La polémica Leticia Sabater también ha defendido a Aitana e incluso se ha puesto ella por delante. Asegura que fue la primera en romper con su pasado, pues sus primeros proyectos profesionales estaban relacionados con el público joven y en un momento dado decidió dar un giro a su carrera. Siguiendo su teoría, es lo mismo que ha hecho la novia de Sebastián Yatra.

«Todo mi apoyo a Aitana. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos locos? Cariño, te entiendo tan tan bien», escribe en la red social X. «Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con Mr. Policeman. Pero es la evolución natural, una artista debe saber cuándo cambiar y crecer pasa ser fiel a una misma».