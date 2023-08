Un miércoles más, las revistas del momento lanzan sus números con las noticias más candentes. En esta recta final de verano destacan personajes como Gerard Piqué y Clara Chía, que desde que se destapó su romance, el pasado verano, se han convertido en dos de los rostros conocidos más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Pese a que, desde un primer momento, apostaron por no ocultar su noviazgo, sí que hacen gala de su habitual discreción. Por eso cada paso que dan es seguido con minuciosidad y genera tanta expectación.

Esta semana, la pareja del momento ha sido portada de la revista Lecturas. El ex futbolista y la joven han puesto tierra de por medio para disfrutar de unos días de desconexión en Croacia, enclave en el que han podido practicar deportes acuáticos como el paddle surf. Esta parada veraniega coincide con una situación un tanto complicada para el empresario, ya que su relación con su ex, Shakira, no atraviesa su mejor momento. Y es que la custodia de sus hijos es lo que ha puesto en jaque su cordialidad.

Por otro lado, Semana destaca entre sus páginas el duro verano que está pasando Carmen Borrego. Es necesario mencionar que, ni en el plano personal ni en el laboral la vida le sonríe. Desde que terminó Sálvame, el pasado 23 de junio, la hermana de Terelu Campos busca un plan b como fuente de ingresos. Se suma a su lista de catastróficas desdichas que la relación con su hijo y su nuera está en stand by. Además, lo que más le preocupa a Carmen es la salud de su madre, María Teresa Campos, quien ha sufrido un notable deterioro en los últimos meses. Mientras pasa esta mala racha ha decidido disfrutar de unos días en Málaga, su verdadero refugio, junto a su marido, José Carlos Bernal y y su hija, Carmen Almoguera.

¡Hola! tiene como protagonista principal de su portada a Eugenia Silva, quien enseña su paraíso de Formentera junto a sus hijos. En esta entrega, la modelo habla de su familia, sus sentimientos y sus recuerdos más señalados. Además, la revista del saludo anuncia que Feliciano López y Sandra Gago esperan su segundo hijo en común.

Por último y no por ello menos importante, Diez Minutos cuenta en su interior el motivo por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no pueden tener hijos por ahora. Su luna de miel a Sudáfrica y las vacunas que se han tenido que poner no le permiten a la hija de Isabel Preysler quedarse embarazada, al menos en los próximos 3 meses. La pareja, que se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 8 de julio en el palacio de El Rincón, situado a las afueras de Madrid, quiere ampliar la familia lo antes posibles. Sin embargo, por ahora, ese deseo ha tenido que ser aparcado.