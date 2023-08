Ha pasado más de una semana desde que se conociera la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía tras más de tres años de relación y después de anunciar su compromiso, el pasado mes de marzo, con Beso, la que fue su primera colaboración juntos como cantantes de éxito. Sin embargo, sus nombres siguen acaparando titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, sobre todo, tras por las especulaciones acerca de una posible infidelidad del intérprete de Baila conmigo y LOKERA a Rosalía.

Cabe recordar en este sentido, que son muchos los medios de comunicación que apuntan directamente, incluso, a una modelo de 31 años procedente de Medellín, que sería muy fan del puertorriqueño: Valeria Duque, quien en las últimas horas, y precisamente a raíz de esta información, ha roto su silencio y concedido una entrevista primero a la emisora colombiana W Radio, donde ha asegurado que ya ha tomado «las acciones pertinentes» ante estas difamaciones; y después, a El Programa del verano. «Fui al concierto de Rauw como una fan más, pero no tengo ninguna relación con él», ha comenzado diciendo. «No hay otra razón, solo la imaginación de esta persona. Ella lo afirma. Está tan equivocada. Parece que se arrepintió y lo borró», añade.

«Llegaron un montón de haters de la comunidad de fans de Rosalía creyendo esas cosas, esas mentiras sobre mí. Hay un montón de odio destructivo. Yo no tengo nada que ver ahí, soy una fan más. Lo pude conocer como una fan más, admiro su música, admiro la música de Rosalía. Yo no lo conocí en el backstage, fue en el otro evento que hubo en Ciudad de México, yo entré con una pulsera como una persona más de las cientas que fueron. Yo conozco al mánager de Rauw como conozco a mucha gente del medio (…), pero nada tiene ver con Rauw. Me cae superbién, es muy buena persona. Sí que hablamos de que no entendemos de dónde salió, es completamente falso, pero todos seguimos nuestra vida. Quiero desmentir este rumor porque se me está atacando injustamente», concluye.

Unas palabras en consonancia a las del propio Rauw, que a través de sus redes sociales quiso dejar claro que la ruptura con la natural de San Esteve Sesrovires «no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad»; y también a las de Rosalía: «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar».

Por el momento, ni Rauw ni Rosalía han entrado en más detalles acerca de su ruptura, ni hecho alusión a las palabras de Valeria Duque. Sí lo han hecho, no obstante, a la música. En especial, el puertorriqueño, que parece haber encontrado en la composición su vía de escape a este complicado momento personal, como ya hiciera Shakira en su momento tras su sonada ruptura de Gerard Piqué.