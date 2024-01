Primer miércoles del año y eso significa que las revistas del momento lanzan sus números semanales para contar las noticias más esperadas del papel cuché. En primer lugar, arrancamos con ¡Hola!, que tiene como protagonista en su página principal a Bertín Osborne, quien se convertía hace unas horas en padre a los 69 años.

Desde el pasado mes de julio, cuando salió a la luz la noticia que esperaba un hijo con Gabriela Guillén, el cantante ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano alejado de la polémica. Y es que pese a que mantuvo una historia de amor con la empresaria pusieron punto final a su romance. Son muchos los que se preguntaban el verdadero motivo de la ‘desaparición’ del artista y ha sido el mismo quien se ha sincerado con la revista del saludo.

«No sé por qué se piensa que he estado desaparecido… En absoluto. He estado trabajando. Siempre se tiene la idea —peregrina— de que los artistas tenemos que salir al paso de cualquier comentario o de cualquier novedad que se dé en nuestra vida y… ¡para nada! A mí me importan tres narices las cosas que se digan», ha indicado, entre otras cosas.

Lecturas

Por otro lado, Lecturas, cuenta con el testimonio de Anabel Pantoja, que se sincera sobre la situación familiar que vive actualmente. «No quiero perder a la poca familia que me queda», ha contado. Unas palabras que llegan después de que se desplazara a Barcelona para acompañar a su tía al concierto que dio el pasado día 30 de diciembre en el Palau Sant Jordi de la ciudad.

Se convierte también en otro de los protagonistas de estas páginas, Julián Contreras, que arremete sin piedad contra su hermano Francisco Rivera. Destaca también la buena nueva de Christian Gálvez y Patricia Pardo, padres de su primer hijo en común.

Diez Minutos

Por su parte, Diez Minutos comienza la semana con las fotos y todos los detalles del 70 cumpleaños de Ortega Cano con sus hijos. También con las fotografías exclusivas de Alba Carrillo y su nuevo novio, Alex Covex, un conocido empresario que forma parte junto a otros cinco componentes forma parte de una marca llamada Rootless.

Eso no es todo, porque mientras Alejandro ejerce el rol de director de medios y operaciones, otro rostro conocido de la crónica social de nuestro país, así de como el mundo de la interpretación, también forma parte del equipo. Se trata de Miguel Ángel Silvestre, que es el encargado de la parte de las relaciones públicas y el negocio.

En otra línea de asuntos, la publicación destaca la que podría ser la nueva ilusión de Shakira, que es Rafael Arcaute.

Semana

Semana cuenta en un reportaje fotográfico cómo Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne se derrumba en medio de la calle. Martínez está desbordada y no puede evitar romperse. Aunque siempre intenta mostrar una sonrisa y abordar cada situación con la mayor positividad hay veces en las que necesita desahogarse.

Para terminar, Tamara Gorro y Ezequiel Garay dan la bienvenida al nuevo año con una escapada juntos a la nieve pese a haber finalizado su historia de amor.