Nuevo capítulo en la guerra de Cantora, aunque esta vez con cambio de protagonistas: Kiko Rivera se verá las caras en el juzgado con Ramón Calderón. El abogado interpuso una demanda civil el pasado mes de enero por lesiones a su derecho al honor, que ha sido admitida a trámite. Un paso que ha dado después de que el DJ, en su primera intervención en ‘Cantora, la herencia envenenada’, le llamara «sinvergüenza» y además le responsabilizara de los problemas que tuvo con la herencia de su padre. En aquella entrevista el hijo de Isabel Pantoja era precisamente quien confirmaba sus intenciones de llevarle ante la Justicia, después de haber descubierto los engaños llevados a cabo con el legado de su progenitor acusando al abogado de haber sido partícipe junto con la tonadillera a quien responsabilizaba de todo. Ahora solo queda saber cuál será el Juzgado que llevará el pleito en el que tendrán que verse las caras ambos y sus respectivos representantes legales.

Solo unas horas después de esta polémica intervención de Kiko donde destapó, con papales en la mano, su verdad, el propio Calderón intervenía en ‘Sábado Deluxe’ para aclarar algunos de estos puntos y defenderse de las acusaciones del hijo pequeño del que fuera su gran amigo. En primer lugar explicó que su labor como representante de Kiko Rivera terminó en 1987, por lo que lo que ocurrió a partir de ese momento, no tuvo nada que ver con él. «No fue fácil, intervine para los derechos de un niño de dos años y mi función terminó en septiembre de 1987», explicó. Molesto con las palabras del hermano de Isa Pantoja, el letrado dijo que estaba escuchando «cosas que no responden a la realidad» y que «la libertad de expresión en ningún caso ampara la calumnia».

El expresidente del Real Madrid también dejó claro cuál fue la última voluntad de ‘Paquirri’: «Su padre no dejó Cantora a nadie. Dejó la herencia a sus tres hijos. A su viuda un tercio en usufructo y, al padre y hermanos otra finca. Lo que hubo que hacer es inventario y repartir». Desmintió además que la intérprete de ‘Marinero de luces’ hubiera podido pedir una hipoteca en 1986 ya que el reparto no tuvo lugar hasta un año después y ella no era la propietaria. «Si hubiera pedido la escritura hubiera visto que no podía», dijo entonces.

A pesar de las palabras de Kiko Rivera en ‘Cantora, la herencia envenenada’, la intención de Ramón Calderón era solucionar el conflicto con el DJ de una manera amistosa con una disculpa pública por su parte. Algo que nunca llegó. Después de un tiempo prudencial para que el marido de Irene Rosales acercara posturas con la persona designada por su padre para velar por sus intereses, y al no haber respuesta por su parte, Calderón movía ficha demandando a Kiko. «He dado un plazo razonable para que se produjera una rectificación ante un ataque evidentemente injusto a mi honor», expresó al periodista Pepe del Real hace dos meses.

Por el gran cariño que profesa a ‘Paquirri’ y a toda la familia, Ramón Calderón ha estado pendiente de arreglarlo todo con Kiko durante algo más de un mes. Tiempo en el que, además de contactar con Francisco y Cayetano para que intercedieran en el conflicto, también habló con la abogada del pequeño de los Rivera, a quien incluso propuso facilitarle la documentación necesaria que le aclarase cualquier duda que tuviera. «Puse todos los medios y, al no obtener respuesta, cumplí con lo que dije». Ahora ya solo queda esperar.