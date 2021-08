La gran constante en la vida de Kiko Rivera e Irene Rosales: desmentir rumores de crisis

Corría el verano de 2014 cuando Kiko Rivera volvía a ser noticia tras conocerse que volvía a tener pareja, una joven sevillana de tan solo 24 años que le había robado el corazón y que, poco a poco demostró ser el amor de su vida. Tras varias relaciones fallidas, Irene Rosales llegó a la vida del DJ en el momento más oportuno, para convertirse con el paso de los años en su mejor amiga, su esposa, su confidente, su mayor apoyo y la madre de sus dos hijas pequeñas.

Como todas las parejas, ellos también han tenido grandes momentos menos buenos, pero con la diferencia de que al ser dos rostros conocidos estos episodios se han hecho públicos. Las adicciones de Kiko, una infidelidad, sus problemas económicos y la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo han sido algunos de los motivos por los que Rivera y Rosales han pasado alguna que otra mala racha.

Pero siguen juntos, unidos y se aman. Ese es el mensaje que han querido trasladar siempre que han tenido que desmentir crisis, algo que parece haberse convertido en una constante en su vida. La última vez que se vieron ‘obligados’ a ello fue el pasado 22 de julio, cuando el artista vio la necesidad de compartir este post en su cuenta de Instagram: «BOOM🔥 Noticia de última Hora🔥 Te Sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días! Lo malo ya pasó, cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado ❤️ @irenerova24. Tema espero que zanjado…continuamos para bingo familia 😂❤️».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Menos de un año antes, en el verano del pasado año, Kiko e Irene volvían a protagonizar titulares, en esa ocasión por una posible situación económica delicada. En un directo en las redes sociales, el DJ desveló que estaría recibiendo la ayuda del Gobierno de 700 euros. «No estamos pasando por apuros económicos en estos momentos», tuvo que desmentir Irene poco después, añadiendo que no le gustaba que su marido cuente sus intimidades. «No sé por qué habla de esas cosas tan privadas, de lo que gana o no gana, de lo que cobra… Él se piensa que habla con dos personas y no se da cuenta de que lo lee mucha gente. Yo sí que tengo un trabajo, pero no para tener un colchón. La mayoría de los sitios a los que me he ido ha sido por publicidad. No me voy a sitios de lujo porque prefiero ahorrar dinero para comprarme una casa, un coche, o para el futuro de mis hijas», sentenció.

Era también la sevillana a quien le tocaba responder, en diciembre de 2019, a la pregunta sobre la crisis en su matrimonio, que en esa ocasión le hacía Emma García. «Yo tengo mis discusiones con Kiko, tres veces al día más o menos. Para hablar de crisis y que nos hayamos planteado que nos tenemos que separar, no», reconoció, asegurando que aunque en ese momento estaban bien, había «baches».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

A pesar de todas estas diferencias, como le sucede a muchas parejas, Kiko e Irene siempre han estado ahí el uno para el otro y se esfuerzan día a día para cuidar su historia de amor y su familia.