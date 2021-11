Kiko Rivera desvela la conversación que tuvo con el rey Juan Carlos

Kiko Rivera es toda una caja de sorpresas. No se sabe cuándo, pero siempre tiene un as bajo la manga, ya sea en forma de sorpresa o de declaración inesperada. En las últimas horas se ha hecho viral gracias a una confesión que hizo en Nadie al volante, el programa de Patricia Conde en Movistar +. Allí los espectadores pudieron disfrutar de un momento que acabó convertido en el gran titular.

Durante un momento de la charla, la presentadora le preguntó si conocía al rey Juan Carlos. Contra todo pronóstico, Kiko desveló que un día mantuvieron una charla telefónica. «¿Tú conociste al rey emérito en algún momento de tu vida? ¡No me digas que estuvo en Cantora!», le preguntó Patricia Conde. Con su facilidad de palabra habitual, el hijo de Isabel Pantoja contó que había tenido contacto con él.

Kiko Rivera contó que, en una ocasión, tras estar junto a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya, se produjo un evento tan surrealista como cierto: «No lo he conocido, pero tengo una anécdota. Cuando estuve en el programa de Bertín Osborne, al día siguiente, cuando se emitió, llamé a Bertín para ver qué tal había ido y me dijo: ‘Estoy aquí con Juan Carlos’. -¿Qué Juan Carlos?. -‘Con el rey’. Y me lo pasó por teléfono», contaba.

La charla se desarrolló como si de dos amigos se tratase. La intención de Juan Carlos I era pasar un gran rato junto al marido de Irene Rosales: «Estuve hablando con él, me dijo que había visto el programa, que le encantaba mucho y que le apetecía tomarse algo conmigo», ha dicho Kiko ante la estupefacción de Patricia Conde y el resto del equipo.

La divertida entrevista también tuvo pie para hablar de la fractura familiar con su madre. Kiko Rivera incidió en el alegato que protagonizó en Sábado Deluxe: «En el momento en el que salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja. Le mando un mensaje para decirle que me gustaría quedar con ella a solas porque tengo cosas que preguntarle. Me dice: ‘¿Preguntarme tú? Te tendré que preguntar yo», comentó en Nadie al Volante. «Las cosas entre mi madre y yo no están tan bien como parece. Lo único que le he perdonado es lo económico (…) sigo teniendo el mismo problema, me está costando un poco ponerme de acuerdo con ella», decía ante María Patiño.

Después de su extensa entrevista en Mediaset, el dj volvió a su casa en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Allí tiene el apoyo inquebrantable de Irene Rosales y el amor de sus dos hijas. Por delante tiene un horizonte enigmático en el que la principal duda es ver cómo evoluciona la siempre complicada relación con su familia.