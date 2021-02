Kiko Rivera confirma que irá a la boda de su hermana: «voy a ser el que te lleve al altar»

En medio de la vorágine que está viviendo su familia, Isa Pantoja ha optado por continuar con su vida y centrarse en su familia más cercana, compuesta por su hijo, Alberto, y su pareja, Asraf Beno. Más allá de los problemas que puedan tener su madre y su hermano, la joven está dispuesta a llevar a cabo uno de sus grandes propósitos de este año, darle el ‘sí, quiero’ a su novio. Una boda que tendrá lugar a finales del mes de junio y de la que Isa ha hablado esta semana en el revista ‘Lecturas’, donde aseguraba que si bien le gustaría celebrar el enlace con su madre y su hermano, lo hará pese a que no estén a su lado.

Pero por suerte no estará sola. Al menos no por parte de Kiko Rivera, que no ha dudado en afirmarle este jueves que estará a su lado en el día de su boda. Lo ha hecho con una llamada en directo a ‘El programa de Ana Rosa’ que ha sorprendido a los colaboradores y ha emocionado a la joven. «Yo soy el que te voy a llevar al altar en tu boda», le ha asegurado Kiko. Como seguro quería escuchar Isa, no le ha puesto ninguna condición para asistir y le ha afirmado que lo hará pase lo que pase hasta la fecha y esté quien esté ese día. «Si hace falta te organizo la despedida de soltero de Asraf», se ha ofrecido el dj, muy conciliador.

Quiere que su hermana disfrute del día de su boda, al igual que hizo él en su día, y por eso puede contar con él para lo que necesite. Pero también con su esposa, Irene Rosales, que se ha ofrecido a través del músico. «No hemos tenido tanta comunicación. Con sus problemas me parece muy generoso que quiera formar parte de ello. Por esa parte estoy contenta», ha agradecido Isa, que se ha quitado un peso de encima.

Poco después aseguraba en el programa de Telecinco que ella tenía pensado pedirle a Kiko que fuera su padrino y él, al adelantarse a su petición, le ha dado una gran sorpresa. «Lo daba por hecho. Tenía pensado esto, pero ya tengo la seguridad», ha dicho la hija de Isabel Pantoja. Sus compañeros de plató no han tardado en darle la enhorabuena, pues si finalmente la cantante no va a la boda, sí que podrá contar con el apoyo de su hermano.

Ese día será uno de los más especiales de su vida y aunque le gustaría que estuvieran con ella todas esas personas a las que quiere -de hecho ha afirmado que va a invitar a todo el mundo- no piensa dejar de hacerlo por posibles ausencias. De hecho, no tienen intención de tomar partido por ninguno de los dos por lo que se ha convertido en una persona neutral. Si bien no es una decisión fácil, Isa ha reflexionado mucho sobre ello y está segura sobre lo que quiere.