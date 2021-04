Buenas noticias para Kiko Matamoros. Después de más de dos semanas sin aparecer en el plató de “Sálvame”, por fin el colaborador ha vuelto a Mediaset. Matamoros ha confirmado que el motivo de su ausencia no ha sido otro que el coronavirus. Pese a que en un principio se dijo que el colaborador estaba en cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un positivo, ahora él mismo ha confirmado que ha pasado el virus.

Ha sido Paz Padilla, quien también superó recientemente la enfermedad, la encargada de darle la enhorabuena y preguntarle cómo se encuentra: «empecé muy mal, con síntomas muy duros en el pecho y leí un artículo sobre lo bien que había funcionado el uso de azitromicina y antihistamínico en una residencia de Yepes y llamé a mi médico a ver si podía tomarlo. Me dijo que sí y, al día y medio, me desaparecieron los síntomas», ha explicado Matamoros, que ha reconocido que al principio lo pasó muy mal por el contagio.

Kiko Matamoros ha querido aprovechar la ocasión para dar las gracias a todo el personal sanitario que le ha estado ayudando en estos momentos y ha asegurado que se encuentra en plena forma y muy recuperado: «ya tengo anticuerpos y ganas. Dentro de lo duro que puede ser todo el proceso, ha ido todo bien», ha reconocido el colaborador.

De lo que no ha querido hablar es de si su novia, Marta López, ha llegado a infectarse y cómo se encuentra: «eso que lo diga ella», ha resaltado. En relación a esto, la joven ha hecho recientemente un alegato a través de los stories de su perfil en el que critica los comentarios negativos que algunas personas le hacen: «por desgracia no puedo estar pendiente 24/7 de los comentarios pero últimamente veo cosas que no me gustan nada. A partir de ahora voy a bloquear a todas las personas que me insulten o me falten el respeto, y a todas la que lo hagan defendiéndome, porque con los insultos no se va a ningún lado y me crean una situación incómoda», ha explicado la joven.

Marta ha recalcado que está molesta con algunos comentarios, y ha insistido en lo importante que es el respeto en este tipo de plataformas: «se puede opinar desde el respeto, por favor, me creáis un malestar que me lleva a no querer ni subir fotos. Por trabajo no puedo limitar los comentarios pero creo que ya está bien. Si no os gusto, no me sigáis, pero por favor no me insultéis ni os insultéis entre vosotros. Mi Instagram no es un patio de vecinas de pueblo. Gracias y espero que me entendáis», ha sentenciado la modelo.

La pasada semana, Kiko Matamoros compartía en sus redes sociales una foto en la que se le veía con una barba incipiente y donde explicaba que ya tenía ganas de volver ‘al ruedo’. Ahora por fin ha podido retomar su actividad al 100%.