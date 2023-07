Kiko Matamoros opina por primera vez sobre el sustituto de ‘Sálvame’

El fin de Sálvame ha marcado un antes y un después en la vida de sus colaboradores. Desde que el formato se despidió de la audiencia que les seguía desde hace 14 años, sus rostros más característicos han tenido que readaptarse a una nueva realidad que ha cambiado sus rutinas para siempre. Mientras que algunos de ellos han fichado por otras cadenas y otros han optado por lanzar su propio podcast, ocho de los míticos comentaristas protagonizarán un nuevo reality de la mano de Netflix. Terelu Campos, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros han sido los elegidos para el rodaje de este nuevo contenido creado por la plataforma mencionada.

Sin embargo, al mismo que tiempo que muchos han optado por el silencio durante estos meses de transición de trabajo, otros han preferido alzar la voz para opinar sobre el nuevo contenido ofrecido por Mediaset, como es el caso de Kiko Matamoros. El que formó parte de la plantilla de Sálvame ha concedido una entrevista a El Español donde habla sin tapujos sobre el nuevo programa que ha cogido las riendas de la parrilla de las tardes de la cadena de Fuencarral.

«La nueva jefatura tiene otros planes, es respetable, pero hasta ahora los números no les han dado la razón», comenta Matamoros, haciendo una indirecta comparativa con las cifras de audiencia que ha llegado a conseguir Sálvame con respecto a los puntos de share que, hasta ahora, está registrando Así es la vida, el programa presentado por Sandra Barneda durante la época estival y hasta la llegada de TardesAR.

Echando la vista atrás y recordando sus años en televisión, Kiko Matamoros no ha dudado en elogiar el trabajo que tanto él como sus compañeros han hecho cada tarde en Sálvame: «Hemos enseñado a la gente cómo son las tripas, lo que pasa en un pasillo, esos llantos, esas broncas o esas bromas fuera de plató… Esas conversaciones en publicidad», señala, añadiendo que opina que hay otros formatos que incluso han llegado a copiarles su manera de hacer televisión.

Kiko Matamoros en ‘Sálvame’. / Telecinco

Aunque recuerda su etapa televisiva como una gran experiencia de su trayectoria, Kiko reconoce que al igual que se lo ha pasado muy bien, al mismo tiempo también se ha aburrido muchísimo en un plató: «Yo ya me lo sabía todo, a veces me he sentido como un funcionario pegando sellos», decía. Es por eso que confiesa que el fin de Sálvame no le ha ocasionado, de momento, el temido síndrome de Estocolmo, como a lo mejor sí le ha pasado al resto de sus compañeros.

Jorge Javier y su «no presencia» en los últimos programas

Jorge Javier ha sido la gran ausencia del programa final de Sálvame. El presentador no estuvo presente en las últimas entregas debido a la baja médica que le imposibilitó volver a su puesto de trabajo. Desde entonces, miles han sido los rumores que rodean el motivo que ha llevado al catalán a tener que suspender sus labores frente a los focos de las cámaras, pero sus compañeros no han dudado en mostrarle todo su cariño y Kiko Matamoros no ha sido menos en la entrevista señalada: «Él es un número uno, sólo Sardá le puede igualar en el entendimiento del espectáculo», sentenciaba.