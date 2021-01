Lo que no pase en ‘Sálvame’ no pasa en ningún lado. Ahora le ha tocado a Kiko Matamoros escuchar como unos jóvenes se colaban en un directo que estaba haciendo el reportero Sergi Ferré y arremetían contra él sin compasión y con gran rabia poniendo al colaborador de vuelta y media. No es la primera vez que el patriarca del clan Matamoros es blanco de las críticas, pero ninguno de los presentes en el plató de Telecinco esperaba esos gritos, esos insultos y esa contundencia desaforada en unas palabras tan hirientes como desafortunadas que no vienen al caso por mucha tirria que sientan por el ex de Makoke.

Todo comenzó cuando Sergi Ferré, enviado por su programa a los alrededores del restaurante de Javier Tudela, hijo de la segunda exmujer de Kiko Matamoros, comenzaba a hacer una conexión en directo para narrar el testimonio de una persona que había sido empleado en dicho establecimiento y que estaba muy descontento con la labor como empresario del famoso propietario. Fue entonces cuando un grupo de chicos se puso detrás del reportero, colándose en el plano, y comenzaron a arremeter sin piedad contra el veterano tertuliano. Este miércoles se ha desvelado quién estaba detrás del ataque.

El colaborador, que sabía que uno de los jóvenes era hijo de Javier Tudela, ha acusado al empresario y ex de Makoke: “Esto pone de manifiesto lo que hay detrás del discurso de Tudela en ‘Sábado Deluxe’, está todo orquestado y manejado por un señor que no tiene escrúpulos en mandar a su hijo a delinquir”.

.@KikoMatamoros descubre quién está detrás del ataque que recibió en directo: el hermano y el padre de Javier Tudela https://t.co/MYIhOJzJlA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 13, 2021



El desagradable incidente dejaba boquiabiertos no solo a los presentes en el plató de ‘Salvame’, también a los millones de espectadores que cada tarde siguen con avidez los aconteceres del exitoso espacio de entretenimiento, famoso, no hay que negarlo, por sus broncas constantes y las voces elevadas de tono. El caso es que mientras el reportero intentaba contar la historia por la que había ido a dicho desplazamiento, comenzó a escuchar detrás de él frases como “¡Paga a Hacienda!”, siendo estas palabras las más frugales de las pronunciadas. Después llegarían insultos similares a “Hijo de p…”, poniendo al rojo vivo una situación que parecía no tener fin y que tuvo como remate la ‘peineta’ que uno de los intrusos asomó a la cámara.

Kiko Matamoros no se quedó callado, con gesto muy serio y pensativo observó toda la escena para soltar algunas respuestas y conclusiones. En cuanto a su deuda con la Agencia Tributaria dijo irónico: “No te preocupes que en eso estamos”, y también apuntó sobre la desbocada pandilla una supuesta probabilidad: “A esos los habrá mandado el papá”, dando prácticamente por seguro que habría sido Javier Tudela padre, el primer marido de Makoke y propietario del edificio donde está situado el restaurante de su hijo en Majadahonda el cerebro detrás de esta penosa trama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

No contento con ambas aclaraciones, el colaborador añadió otras frases de esas que el tiene guardadas en la memoria: “Y lo de hijo de tal, para el que te lo haya dicho, tontorrón. Se lo aplicas que a lo mejor aciertas”. Esta claro que la guerra entre Kiko Matamoros y Makoke está más viva que nunca, incluyendo a los seres cercanos ambos, en este caso al hijo de la colaboradora de otro programa de Telecinco, ‘Viva la vida’, Javier Tudela.

Los 20 años de convivencia que mantuvo el exmatrimonio no han servido para firmar la paz y llevar una cordial relación, todo lo contrario, entre ellos cada vez fluye más el odio y la ira, arremetiendo un día sí y otro también el uno contra el otro y viceversa. En fin, pasado el impacto inicial Kiko Matamoros ha reflejado hoy mismo en sus redes sociales otro parecer sobre el funesto acontecimiento, asegurando que: “¿Quién habrá inducido al hermano de @javier_tudela14 y sus cuates, huérfanos de educación, a llamarme hijo de puta en público? En fin, qué malo es el alcohol…🤪🤪”.