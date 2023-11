Los ex colaboradores de Sálvame han vivido unos últimos meses marcados por la promoción del estreno de ¡Sálvese quien pueda!, el nuevo docurreality de Netflix que han protagonizado tras su despido de Mediaset. Han sido muchas las entrevistas que han concedido desde que se conoció la llegada de este formato pero, tras el exitoso estreno del pasado viernes, Belén Esteban y Kiko Matamoros se han posicionado como los primeros en conceder una entrevista frente a cámaras. Lo han hecho en el programa de La Resistencia, junto a David Broncano, donde, siendo fieles a su carismática personalidad, han hablado sin tapujos sobre algunos de los aspectos más sonados de sus conocidas vidas.

El espacio televisivo de Movistar + tiene dos míticas preguntas que lanza a todos sus invitados, las cuáles tratan sobre el dinero que tienen en el banco y las veces que han mantenido relaciones sexuales en el último mes. Haciendo referencia a la primera, Kiko Matamoros no tuvo ningún tipo de inconveniente en sincerarse sobre la deuda que aún tiene con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sin decir una cifra exacta, Kiko tan solo se limitó a responder que no estaba presente en la lista de deudores, por lo que la cantidad que tiene que pagar a día de hoy es menor a los 600.000 euros.

No obstante, el padre de Laura Matamoros confesaba que aunque ahora no sea así, sí que llegó a permanecer a la lista de deudores con más de un millón de euros: «Llevo muchos años», señalaba. Utilizando un tono bromista, el presentador y los dos humoristas que le acompañan hicieron referencia a que, con lo que debe, podrían «mejorar la calidad de los parques» a lo que Kiko, siguiendo la broma, contestó: «Con lo que yo he pagado de impuestos han podido hacer ya 2.000 o 3.000 parques. Aunque solo sea con el tabaco, que llevo más de 40 años fumando tres paquetes diarios. Pues fíjate», reconocía, provocando un sonoro aplauso entre el público.

Belén Esteban y Kiko Matamoros en el plató de ‘La Resistencia’/ Movistar +

En el caso de Belén Esteban, el significado de la palabra deuda se aplica de manera diferente. Y es que es a ella a quién le deben dinero. Cabe recordar que en su anterior visita al plató de La Resistencia confirmó que Toño Sanchís le debía 400.000 euros ya que, mientras que realizaba sus servicios como representante, se habría quedado dinero que no le correspondía. En esta ocasión, la de Paracuellos ha vuelto a reiterar que la cifra sigue intacta y que, por consiguiente, sigue siendo acreedora.

Más allá de su situación económica, Belén y Kiko también recordaron cómo vivieron el momento en el que se enteraron que Sálvame había sido retirado de la parrilla tras más de catorce años en emisión. «Salió en El Mundo publicado y nos enteramos en directo haciendo el programa», comentaba Matamoros, al mismo tiempo que agradecía a Mediaset «haberle dado de comer durante 24 años».