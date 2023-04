Kiko Matamoros (66) ha sido el último en sumarse a la lista de detractores de Ana Obregón (68) después de que la actriz concediera su primera entrevista tras convertirse en madre de una niña por gestación subrogada en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos, cuando se cumplen tres años del fallecimiento de su hijo Aless víctima del cáncer que padecía desde enero de 2018; y la de sus padres, Antonio y Ana, con apenas meses de diferencia.

Fue la revista ¡Hola! la encargada de publicar las que eran las primeras palabras de la interprete de Ana y los 7 tras su nueva maternidad (o no). Pues tal y como ella misma desveló, en realidad, Ana Sandra Lequio, nombre de la recién nacida, es biológicamente la hija de su hijo fallecido, Aless Lequio. «Esta niña no es mi hija, sino ni nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que se sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», explicó. «Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suya al mundo», añadió.

Sea como fuera, sus palabras (y actos) no han gustado nada al colaborador de Sálvame, que este viernes de sentó en el plató de Viernes Deluxe para tratar el tema junto a otros colaboradores del programa que conduce Jorge Javier Vázquez (52). «Es una narcisista de libro, tiene necesidad de foco», comenzó diciendo el ex superviviente. «Hace quince días se quería morir y ahora está feliz de la vida. Esto es solo un ejemplo más de su egocentrismo. Si tú buscas en el diccionario la definición de narcisista es la descripción exacta de esta mujer, ella siempre ha sido así y lo sigue siendo. Ella en esa portada posa como una madre, no como una abuela, ella posa como dando la imagen de ‘mirad qué guapa está la madre recién parida», continuó.

Para Kiko Matamoros, las consecuencias que ha tenido la decisión de Ana Obregón en su entorno más cercano, especialmente para la que fuera su pareja sentimental durante más de tres años y padre de su hijo, Alessandro Lequio, son «irreparables». «Ha hecho y ha dicho lo que le ha dado la gana con tal de ser el centro de atención de este país o de quién fuera. Ha contado historias que no le competían y ha pasado por encima de otros», contó.

En la misma línea que Kiko Matamoros se pronunció la periodista Pilar Vidal después de conocer que la cifra que habría cobrado Ana Obregón por la exclusiva en la citada revista ronda el millón de euros, según confirmó la periodista Marisa Martín Blázquez en El programa de Ana Rosa, y más tarde, Antonio Montero. «Una cosa está clara, Ana Obregón se ha preocupado más por dar una exclusiva en ¡Hola! que por inscribir a la niña en el consulado». «Parte de ese dinero irá donado a la Fundación Aless Lecquio. Esta niña va a llegar aquí como hija adoptada por Ana Obregón. Allí figura como su madre, pero aquí lo hará como su abuela. Ha habido un asesoramiento brutal a nivel jurídico para que no hubiera ningún resquicio legal a la hora de hacer esto», explicaron los dos periodistas.