Fue el pasado 16 de septiembre cuando Kiko Hernández puso el broche de oro a su historia de amor con Fran Antón pasando por el altar. Una ceremonia que pillaba por sorpresa a sus compañeros de profesión y que celebraba en Melilla, con unos regalos para los invitados que no han estado exentos de polémica.

«El momento más feliz» de su vida empezaba casi a las dos de la tarde. El que fuera colaborador de Sálvame llegaba del brazo de su madre, con el apoyo incondicional de sus hijas y con la emoción al son de Como yo te amo, de Rocío Jurado. Lo hacía nervioso y feliz a partes iguales, en un momento clave en el terreno personal, el mismo que siempre ha querido mantener en un segundo plano. En el altar se juntaba con Fran Antón, el amor de su vida, se fundían en un caluroso abrazo y tiraban para adelante, dando uno de los pasos más importantes de su vida.

Kiko Hernández y Fran Antón / Instagram

Una ceremonia compartida por Lecturas que reunía a algunos de los rostros conocidos de la televisión, que se convertía en un punto de inflexión en la vida de Kiko y que era muy comentada en la red. Ahora, los últimos en pronunciarse han sido los participantes del podcast En todas las salsas de Mtmad. Más allá de los detalles del enlace, Germán González ha querido desvelar los regalos que la pareja dio a los invitados; regalos que han sido calificados de «horteras».

Regalos de boda de Kiko Hernández / Mtmad

Fueron varios los detalles que entregaron durante la estancia de los invitados en Melilla. Primero, en la habitación del hotel, cada uno de los asistentes se encontró con «merchandising del gobierno de Melilla», siendo lo más destacado por el streamer un gorro de paja con la bandera de España. Y si pensabais que los ofrecidos en el salón de bodas serían mejor, más elaborados y con más significado, estabais muy equivocados. Según ha desvelado Germán, Kiko Hernández apostó por un abanico con las iniciales de los novios y el logo del bingo de Las Vegas. En él, estaba grabado ‘Fran y Kiko’ que no Kiko y Fran. «Es súper hortera», ha destacado Abel Planelles. Y, para finalizar con los obsequios, el que fuera colaborador de Telecinco también dio a cada uno una vela negra con el mismo logo del bingo, sus nombres y la fecha del enlace, todo en color dorado. «Ahora tengo ganas de ir y todo», ha dicho el periodista y tiktoker, haciendo referencia al bingo del que tanta publicidad se ha dado en este enlace.

Regalos de boda de Kiko Hernández / Mtmad

Ninguno de los invitados ha hecho mención de estos surrealistas regalos, regalos que -por suerte o por desgracia- Jorge Javier no ha podido disfrutar. Una de las ausencias más sonadas fue la del presentador, que días después ha confesado el porqué de su no asistencia. Lo ha hecho para las páginas de Lecturas: «Llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre». Después de 20 años compartiendo profesión y amistad, el conductor de Cuentos chinos ha confesado no saber nada de su vida. «Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual (…) Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciéndome que sabía que estaba enfadado con él, pero me quería mucho. Pues, chico, si sabes que estoy enfadado contigo y me quieres mucho, llámame, que además sabes que estoy en casa de baja», ha sentenciado.