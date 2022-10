Las lágrimas de Kevin Spacey tras poner fin a su primer calvario

Fin del calvario de Kevin Spacey. El actor ha sido declarado no culpable por un jurado de Manhattan de agresión sexual. El veterano intérprete fue acusado por Anthony Rapp, compañero de profesión, que aseguró que Spacey le había tocado sus partes íntimas y se había subido encima de él para intentar tener sexo en su apartamento en Nueva York cuando él era menor, a los 14 años, en una fiesta que se celebró en el año 1986. En la demanda interpuesta por Anthony Rapp, le reclamaba al protagonista de éxitos como House of cards 40 millones de dólares en concepto de compensación.

La Justicia norteamericana ha desestimado la demanda de Rapp después de que los once miembros del jurado -al que le faltaba un integrante por enfermedad- alcanzaran un acuerdo en el veredicto, en apenas hora y media. Un importante triunfo para Kevin Spacey que, según cuentan fuentes directas, apenas pudo contener la emoción al conocer el resultado de las deliberaciones. El actor, de 63 años, se abrazó a sus abogados, y salió del tribunal sin hacer declaraciones. No obstante, su equipo legal sí que se ha pronunciado: “Estamos agradecidos de que el jurado haya visto la verdad”, ha dicho dijo Jennifer Keller, una de las abogadas de Spacey. Por su parte, el letrado de Anthony Rapp se ha limitado a comentar que “el jurado ha hablado”.

Aunque la acusación de Rapp se remonta al año 1986, fue en 2017 cuando la hizo pública y destapó una ola de críticas hacia el intérprete. Fueron varios los que se sumaron al testimonio de Rapp y Spacey perdió de manera inmediata su papel en la popular serie House of cards. En uno de los momentos álgidos del movimiento #MeToo, el intérprete aseguró que no recordaba el encuentro, pero no dudó en disculparse, por si pudiera haber sido un “comportamiento de borracho profundamente inapropiado”, antes de tomar la decisión de alejarse de la esfera pública e ingresar en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo. De hecho, fue poco después de la demanda de Rapp cuando reconoció públicamente su homosexualidad.

Fue este pasado martes cuando Spacey testificó ante el tribunal y ofreció algunas claves de su historia personal. Es más, con lágrimas en los ojos, reveló al jurado que había ocultado su sexualidad por temor a un padre “supremacista blanco” y “neonazi”, que detestaba a los homosexuales y su decisión por dedicarse al teatro.

Sin embargo, la de Rapp no ha sido su única batalla, aunque este triunfo sí que supone un comienzo en el intento del actor de revivir su carrera. Al intérprete todavía le quedan algunas cuestiones por resolver al otro lado del Atlántico. En el mes de mayo fue acusado de cuatro delitos cometidos presuntamente contra tres personas entre en Londres y Gloucestershire, entre los años 2005 y 2013. Cargos de los que se ha declarado inocente. Además, ha sido condenado a pagar 30 millones de dólares a los productores de House of cards por su comportamiento en el rodaje.