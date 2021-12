Karlos Arguiñano confiesa cuál es su ideología política

Karlos Arguiñano es una de las personalidades televisivas que más se “mojan” cuando creen conveniente hacerlo. En su paso por LaSexta Noche no iba a ser diferente, y el cocinero aprovechó para sacar a la luz su faceta más personal hablando con el presentador sobre la relación con algunos miembros de su familia e incluso sobre su ideología política. Un tema de conversación que no pasó desapercibido para la audiencia ni para el equipo del programa, que escuchó atentamente el testimonio del presentador de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Para contextualizar y explicar un poco cuáles eran sus orígenes, el vasco hizo alusión a un pequeño rifirrafe que habría mantenido con su padre a lo largo de los años: “Yo vengo del metal, yo vengo de un pueblo obrero total. […] Mi padre era muy pobre, pero era muy de derechas, tampoco lo entendí nunca”. El ámbito de la política en la casa de Arguiñano habría ido más allá, provocando alguna que otra disputa con su progenitor: “Discutíamos mucho, también estuvo en la División Azul, me negaba el Holocausto y gritándome. […] Yo vengo del mundo obrero, del mundo del buzo y la soldadura, del cincel y el martillo y eso no se me ha quitado. Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito ese rojillo que tenía cuando tenía 16 ó 17 años”, apuntaba, dejando clara cuál es su postura.

Pese a haber confirmado tener ese “puntito rojillo”, Karlos “no se casa” con ninguno de los políticos que conforman el Gobierno de nuestro país y no duda en exponerlo: “No les veo que se unan para el bien común, se unen para el bien propio”, aseguraba profundamente decepcionado. Además, confesaba tajante que la solución está en dar un giro de 180 grados a la situación actual: “Yo cambiaría totalmente a los políticos, a todos, que vengan otros”. Visiblemente molesto con la actitud de nuestros gobernantes, el chef también se quejaba por la subida de los precios en distintos ámbitos cotidianos: “No es solamente la luz, sube la luz, sube la gasolina, suben un montón de cosas”, recordaba.

El gran apoyo de sus compañeros de profesión

Pese a haber enfocado su carrera más al ámbito de la televisión, Arguiñano recuerda cómo fue su andadura en la alta cocina y justifica que su compañero Dabiz Muñoz haya hecho que su menú sea un 46% más caro: “No tiene que dejar de investigarse en la cocina, a mí me parece muy bien lo que hace Dabiz Muñoz, Martín Berasategui… Me parece muy interesante. Si han subido de precio no es para ganar más, probablemente es para cubrir gastos”, defendía. Y es que si se quiere dar un buen servicio, Karlos cree conveniente contar con un buen equipo y unos productos que den la talla: “Yo que hace 30 ó 35 años estaba en lo de la alta cocina te puedo decir que es una cocina muy cara, porque para dar de comer a 30 personas tienes a otros 30 en la cocina”, concluía.