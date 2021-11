El chef vasco Karlos Arguiñano es un auténtico rey Midas en lo que a gastronomía y comunicación se refiere. Con una dilatada carrera de varias décadas en los fogones televisivos, al frente de su programa culinario en Antena3, todo lo que toca lo convierte en oro. Así ha sucedido también con sus incontables libros de recetas. Obras que se convierten en auténticos éxitos de ventas a pocos días de salir al mercado literario. Es lo que ha sucedido con su último recetario La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables. Un libro que contiene un selecto número de recetas para todos los públicos y todas las edades. Así lo describía su propio autor en una reciente entrevista para la agencia EFE: “Son recetas para cada día y para comer variado”, explicaba. Se trata por tanto de una recopilación de platos sencillos y rápidos de hacer que cuentan con el extra de salubridad que tan importante es hoy en día, en una época en la que, comer saludable es además tendencia.

En una etapa tan especial como la que ha elegido Karlos para presentar su nuevo bestseller (las semanas previas a la Navidad), el cocinero no tuvo inconveniente en explicar de manera pública, los platos que, según su criterio, no pueden faltar en la mesa en un perfecto menú Navideño para su familia. Así, el chistoso cocinero explicaba durante un encuentro con los micrófonos de la cadena SER, cuáles son sus imprescindibles para estas fechas: “En nuestro menú navideño siempre hay ensaladilla rusa, siempre hay caldo de gallina y siempre hay una verdura. Cardo, normalmente. Luego solemos comer capón asado de casa. Suelen coger 4 kilos cada uno y, como nos juntamos 30-35, solemos asar tres o cuatro. ¡Se me saltan las lágrimas! Con unas patatas asadas…”. Aunque es un gran amante de los postres elaborados, Arguiñano ha confesado que en su mesa siempre reinan los dulces típicos de la época. “Compota, turrones y mazapanes”. Fiel a las costumbres de su familia el vasco no tiene inconveniente en reconocer que los platos que él comía cuando era solo un niño es lo que ahora comen sus nietos.

No es la primera vez que Karlos Arguiñano habla de las recetas que considera imprescindibles para las fiestas navideñas, tanto en su su sitio web como su propio canal de Youtube, el chef ha publicado la manera de realizar numerosos platos, pero no ha sido hasta este momento cuando se ha animado a compartir su propia experiencia navideña en la mesa. Además de abrir su menú navideño a la audiencia, el chef, que se considera un gran detractor de la comida prefabricada, ha confesado que está muy de acuerdo con el empleo de las tradicionales pastillas de caldo concentrado como una buena opción para aquellas personas que no disponen de tiempo para hacerse una sopa: “Para hacer un caldo necesitas una gallina, verduras, huesos… y dos horas de cocción. No todo el mundo puede hacerse un caldo natural en casa, que sería lo ideal. Por eso las pastillas son una ayuda muy importante aquí en España”. Sin duda un truco que facilita mucho la manera de entender la cocina diaria y que además viene abalado por un experto.