Karla Sofía Gascón emite un comunicado anunciando que se retira

La presión ha podido con ella y la actriz Karla Sofía Gascón ha emitido un comunicado en el que explica que se retira de la vida pública aunque no especifica cuánto tiempo. Vuelve a pedir disculpas «a todos los que se han sentido heridos por el camino» y desea que «su silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia». El escrito, publicado en sus redes sociales, comienza explicando que ha tomado la decisión tras la entrevista de Jaques Audiard, el director de la cinta.

La intérprete da por zanjada toda la polémica tras la cancelación, veto y censura a la que ha sido sometida durante los últimos días desde que salieran a la luz los tuits que han derivado en ser apartada de absolutamente todo.

A 24 horas de que dé comienzo la gala de los Goya, Karla se pronuncia, por fin y con la clara voluntad de permanecer en silencio para que todo pueda funcionar. Fuentes cercanas a la actriz con las que OKDIARIO ha hablado explican que «la presión que ha ejercido Netflix sobre ella ha sido enorme y ha tenido que tomar esta decisión no porque ella haya querido, sino porque no le ha quedado más remedio». Desde la plataforma, según la misma fuente, «están profundamente indignados con ella porque en menos de dos semanas han visto cómo el esfuerzo de todo un año a nivel económico sobre todo para la promoción de la película, se ha caído como un castillo de naipes sólo porque no ha sabido contenerse una vez que salieron a la luz los tuits». Karla Sofía entra en la triste pero veraz lista de personas canceladas.