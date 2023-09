Karina se planta y pide abandonar ‘Gran Hermano VIP’: «Soy una inútil»

A sus 76 años, Karina se ha convertido en una de las grandes estrellas de Gran Hermano VIP y hasta el momento tenía muchas posibilidades de ganar el concurso. Es cierto que el programa está en una fase inicial, pero la artista se ganó el aplauso de la audiencia desde la primera gala y son muchos los que están siguiendo con interés su trayectoria dentro de la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Por eso las alarmas no han tardado en saltar cuando ha anunciado que quería activar el protocolo de abandono. Sus compañeros se han quedado bastante sorprendidos, pues está completamente integrada y nadie pensaba que lo estuviera pasando mal.

Karina ha generado tanto interés dentro de Gran Hermano VIP que los directores le han propuesto protagonizar una sección muy famosa: la línea de la vida. Consiste en a hacer un repaso de los momentos más importantes del personaje de turno y la artista, haciendo gala de la sinceridad que siempre la ha caracterizado, aceptó el reto. Se fue sola al pabellón de pruebas y con un lápiz empezó a dibujar los sucesos más importantes de su biografía. La sorpresa fue cuando llegó al final y reconoció que estaba en el concurso porque quería ayudar a su nieta Ana, quien está luchando contra una enfermedad rara.

Karina haciendo la curva de la vida de ‘GH VIP’ / Telecinco

«Mi nietececita Ana está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores. Hay muy buenos médicos, pero si hay alguien mejor pues mejor para la chiquilla», desveló. su exmarido, el actor Carlos Manuel Díaz, estaba en plató y dio más explicaciones. El problema personal que ha llevado a Karina a participar en Gran Hermano no ha hecho más que consolidar su reinado, de ahí que el público esté impaciente por saber qué decisión ha tomado.

Karina activa el protocolo de abandono

Una de las críticas más frecuentes que reciben los concursantes de Gran Hermano VIP hacen referencia a su actividad dentro de la casa. Los espectadores no dudan en señalar a unos o a otros en función de su destreza, por eso Karina acudió al confesionario e intentó justificar su postura. Es consciente de que no participa en algunas pruebas y quiso que el público comprendiera el motivo. «Sé que a veces estoy quieta o parada, pero no soy vaga, es que no tengo fuerzas», explicó. Recientemente ha vuelto a reproducir un discurso en el mismo sentido, pero en esta ocasión activando el famoso protocolo de abandono.

La cantante Karina a su entrada a ‘GH VIP’ / Gtres

Karina se plantea abandonar porque considera que es un estorbo para el resto de sus compañeros y piensa que ha llegado el momento de pedir ayuda. No se siente bien, a pesar de que algunos rostros como Carmen Alcayde no han dudado en mostrarle su apoyo incondicional. «No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil», ha dicho exactamente.

Todavía no ha tomado la decisión

Karina en GH VIP / Telecinco

Karina está teniendo problemas físicos dentro de Gran Hermano VIP y por ese motivo dentro de unas horas, concretamente en El Debate presentado por Ion Aramendi, tomará una decisión. En Socialité han explicado que todavía quedan muchas imágenes por ver que ayudarán a la audiencia a comprender el malestar de la cantante.

«Se ve que no aguanta más por su estado físico. Le duelen muchísimo las piernas. Sus compañeros han comentado que tiene los tobillos muy hinchados y ella ha dicho ‘me flaquean las fuerzas y no sé si quiere continuar, me siento muy inútil en la casa’, así que quiere irse», explica un colaborador del citado programa.