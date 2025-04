Kanye West acaba de confirmar que su esposa, Bianca Censori, le ha dejado. El artista y su ya ex mujer protagonizaron la imagen más polémica de la última edición de los premios Grammy cuando la arquitecta posó desnuda en la alfombra roja del evento, a la que muchos dicen que no estuvieron invitados a pasar. Entonces, el ex de Kim Kardashian se situó en el centro del huracán mediático por su actitud con su entonces mujer, ya que muchos insinuaron que fue él el que la obligó a ir así vestida. Desde entonces, los rumores de crisis entre la pareja han sido habituales, poniendo así fin a su historia de amor. De hecho, incluso se habló de que la arquitecta australiana recibiría un total de cinco millones de euros por el divorcio. Una información que desmintió Milo Yiannopolus, su representante, que dijo que pasarían el Día de San Valentín juntos.

La última y significativa canción de Kanye West con petición a Bianca

Generalmente, los artistas aprovechan sus letras (no solo para influir a su público o inspirarlo) para desahogarse o contar su vida personal. Este ha sido el caso de Kanye West. El rapero, en unos mensajes recientes en su cuenta de X, llamado anteriormente Twitter, dio a entender que su relación había llegado a su fin.

Kanye West y Bianca Censori en París. (Foto: Gtres)

Paralelamente, en su nueva canción titulada BIANCA, ha arrojado detalles sobre en qué punto esta su relación tras su ruptura y cómo se encuentra tras dejarlo con la arquitecta. «Mi bebé se escapó / Pero primero intentó internarme / No fue al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo / Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está / Estoy rastreando a mi novia con una app / La estoy rastreando por la ciudad / Se subió al auto y salió corriendo / Mi novia no lo entiende / A veces parece que lo planeé / Quieren que me vaya de retiro / Quieren que corra y me reúna con ellos / Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy (que salieron durante más de una década de manera intermitente antes de poner fin a su historia definitivamente en 2018 tras verse envueltos en una batalla cuando ella lo acusó de violación) / Estoy haciendo esta canción para Bianca / Estoy sintiendo el espíritu de Donda / Bianca, solo quiero que regreses / Regreses a mí / Sé lo que hice para hacerte enoja», son algunas de las confesiones que ha hecho el rapero americano en su canción dedicada a Censori.

Kim Kardashian y Kanye West en una fiesta / Gtres

Esta canción y revelación por parte de West llega días después de que el cantante hablase de su ex, Kim Kardashian en una entrevista con DJ Akademiks, en la que confesó que no quiso tener hijos con la socialité, a los que ve menos de lo que le gustaría: «Fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios (…). No quiero solo ‘ver’ a mis hijos. Necesito criarlos. Necesito opinar sobre a qué escuela van, quiénes son sus amigos y en qué casas duermen, haga cualquier clima. Todos estos derechos me han sido quitados por la mafia Kardashian, Hulu, Disney y sus instintos extras para usar a los niños negros criados selectivamente como plataformas para influenciar a la gente negra».