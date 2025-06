Kai Trump, la nieta favorita de Donald Trump, sorprende trabajando en una conocida franquicia de dulces

En medio de las fuertes y crecientes tensiones mundiales protagonizadas por Estados Unidos e Irán, Donald Trump se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento. Y con él, los movimientos de todo su entorno más cercano. Es por ello por lo que su nieta mayor, Kai Trump, no ha pasado desapercibida con el último trabajo que ha desempeñado detrás del mostrador de una conocida franquicia de dulces.

A través de su perfil oficial de TikTok y su canal de YouTube, la joven, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, ha mostrado a sus seguidores cómo atendió por un día a los clientes de Dunkin’ Donuts, una marca estadounidense conocida por todo el mundo gracias a sus típicos dulces. Vestida con una falda tenista de color naranja y un top de tirantes rosa, la nieta del actual presidente de los Estados Unidos entrega el pedido a un cliente que pasaba con su coche. Una vestimenta que no ha pasado desapercibida para los usuarios, ya que han hecho hincapié en que la combinación cromática de ambas prendas coincide con el logo de la marca. No obstante, se desconoce si ha sido algo premeditado o si, por el contrario, se trata de una simple casualidad.

Por otro lado, los internautas tampoco han dudado en comentar la publicación: «¡Qué humilde hay que ser para hacerlo!», «Reina de los Estados Unidos», «Es maravilloso ver cómo aprendiste a salir adelante por tu cuenta», escribían algunos de ellos. Otros, sin embargo, se han centrado en comparar esta escena con la que protagonizó su abuelo el pasado mes de octubre, cuando la campaña presidencial se trasladó hasta el McDonald’s de Pensilvania, donde preparó menús y los sirvió personalmente a los clientes.

Donald Trump just served fries and worked the drive-thru at a McDonald’s in Pennsylvania

pic.twitter.com/M5o5OM7i4r

— Dexerto (@Dexerto) October 20, 2024