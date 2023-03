Junco, la viuda de Bernardo Pantoja, saca la artillería contra Luis ‘Pinocho’

Hacía cuatro meses, prácticamente desde que falleciera Bernardo Pantoja el 25 de noviembre de 2022 en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tras un empeoramiento letal en su estado de salud; que Junco, su mujer, no se pronunciaba públicamente al respecto de nada que tuviera que ver con el Clan Pantoja. Sin embargo, harta de «mentiras», la ex bailarina decidió hacerlo anoche en Viernes Deluxe.

El programa de Telecinco contó de nuevo en su plató con la presencia de Luis ‘Pinocho’, quien asegura ser hijo de Bernardo Pantoja y, por consiguiente, hermano de Anabel Pantoja (36). Luis Manuel Vicente Rico -su verdadero nombre- se sometió al polígrafo para insistir en sus ganas de que según él, se descubra la verdad, y confirmar así que es el hijo secreto del hermano de la tonadillera. «Me considero 100% hijo biológico de Bernardo», afirmó con el reconocimiento de la máquina de Conchita.

Unas palabras que no gustaron a Junco, quien no dudó en descolgar el teléfono e irrumpir en directo en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez. «Bernardo Pantoja nunca me dijo que era su hijo. Nunca. Él [Bernardo], a mí, nunca me ha dicho eso. Era su amigo, no su hijo», expresó desvelando además que la madre del supuesto hijo de Bernardo había compartido con ella las dudas sobre la versión de su hijo.

En su intervención, Junco quiso aclarar además que ella, durante el ingreso hospitalario de Bernardo, no había invitado «muchas veces» al hospital a Luis a espaldas de Anabel, tal y como él revela, sino que «fueron dos a veces a mi casa, que subió con su amigos, pero al hospital yo no lo he invitado a nada, porque no quería. Está mintiendo. Por favor, Luis, yo contigo (…) Te quiero, pero no mientas por favor. Siempre me manda mensajes [Luis] diciendo te quiero, que si necesito algo y le tengo cariño, pero mentir (…) No me gusta», dijo. Asimismo, sentenció que «Bernardo nunca ha hablado malamente de su hija y su hermana. Él siempre quería a su familia». A lo que el invitado reaccionó enseguida: «Del tema que ha hablado Junco no voy a hablar porque yo he estado en el hospital y sí he estado, hay imágenes. ¿Qué he subido dos veces a su casa? Por Dios, ¡si me habéis cogido cuarenta!», señaló.

El polígrafo revela que Pinocho tonteó con Anabel Pantoja

El polígrafo de Conchita abordó también la información que unas horas antes Maite Ametlla había ofrecido al programa y por la que aseguraba que Pinocho y Anabel habían tonteado en alguna ocasión: «Yo de esto no voy a hablar, pero a ver, éramos muy jóvenes, tendríamos unos 16 años. Anabel era una chica muy guapa. Me gustaba», contestó Luis al ser expresamente preguntado por ello.

Los colaboradores presentes en el plató quedaron escandalizados por la palabras de Luis. Pues él ya era conocedor por aquel entonces de los rumores que aseguraban que era hijo biológico de Bernardo Pantoja.