Julio Iglesias emite un comunicado aclarando cuál es su verdadero estado de salud

Un periodista argentino aseguró que Julio Iglesias quería retirarse del mundo del espectáculo. La prensa internacional se ha hecho eco de esta noticia y ha terminado llegando a España. Sin embargo, las intenciones del cantante no pasan por decir adiós a su querido público. Acaba de emitir un comunicado desvelando cuál es su verdadero estado de salud. Se encuentra perfectamente y esta trabajando en sus proyectos personales.

Julio Iglesias dio su último concierto en 2019 y desde entonces se ha sabido muy poco de él. El informador Gonzalo Vázquez ha defendido que Julio había rechazado hacer una nueva gira, pero no es cierto. El artista asegura que todo está en orden. Es más, está inmerso en las grabaciones de una serie sobre su vida que verá la luz en Netflix.

«Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad», ha comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 500.000 seguidores.

Comunicado de Julio Iglesias. (Foto. Gtres)

Julio Iglesias tiene una vida tranquila

El intérprete de Me olvidé de vivir tiene la verdad en su mano. Su entorno sabe mejor que nadie que no le sucede nada, simplemente quiere llevar una trayectoria más calmada. En 2023 dio un golpe en la mesa y aseguro que sólo estaba buscando algo de paz para poder escribir sus memorias. Tal y como él mismo ha contado, continúa con otras tareas y no tiene intención de decir adiós a sus fans.

«Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista. Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto y como siempre todo mi cariño», concluye el padre de Enrique Iglesias.

Ha sido Gonzalo Vázquez el que ha puesto en circulación el nuevo rumor sobre Julio. Lo peor de todo esto es que estamos hablando de una estrella internacional, por eso la noticia ha dado la vuelta al mundo, pero no tiene nada de cierto. Iglesias está centrado en otras cosas, aunque no quiere que su público se preocupe, por eso ha roto su silencio.