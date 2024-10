Anuncian la "retirada definitiva" de Julio Iglesias: el motivo que hay detrás de esta decisión

Julio Iglesias tiene 81 años y ha dedicado su vida al mundo del espectáculo. Su primer sueño fue ser futbolista, pero tuvo un accidente y se vio obligado a cambiar de rumbo. No tardó en demostrar su talento y poco a poco fue escalando posiciones. En la actualidad es el cantante más famoso de nuestro país y la prensa internacional está pendiente de sus movimientos. Un conocido periodista argentino ha anunciado que la «retirada definitiva» del cantante, pero ¿por qué?

La última vez que se dejó ver encima de un escenario fue en 2019. Un empresario le ha hecho llegar una oferta para que vuelva a protagonizar un espectáculo, pero se ha negado. El informador Gonzálo Vázquez sostiene que Julio no quiere que su querido publico le vea deteriorado. Quiere ser recordado como una gran estrella, de ahí que no quiera cantar más.

Julio Iglesias en una gala. (Foto: Gtres)

Los rumores sobre Julio Iglesias no han dejado de sonar en los últimos tiempos. Vive entre Miami y Bahamas, aunque antes pasaba temporadas en su mansión de Marbella. El asunto es que se da una gran habilidad para que nadie le pueda observar, por eso no hay imágenes suyas recientes.

Así se encuentra Julio Iglesias

Gonzalo Vázquez ha explicado que un productor se ha puesto en contacto con Julio para hacerle una propuesta. Está interesado en que dé una gira por diferentes países, pero él se ha negado en rotundo. Afortunadamente no necesita dinero y hará únicamente lo que le haga feliz. En este caso ha pensado que lo mejor para él es apartarse de la música para siempre. Esa es la información que defiende el periodista citado anteriormente.

Julio Iglesias jugando al fútbol. (Foto. Gtres)

El programa Socialité ha hablado con Gonzalo, quien afirma que Julio no tiene «ni ganas ni energía para volver a subirse a un escenario». Más adelante ha añadido: «Un amigo me comenta que su mayor miedo es que su público lo vea con los problemas que tiene de movilidad y con los achaques propios de edad. Prefiere que su público se quede con la imagen suya de hace unos años».

El espacio presentado por María Verdoy y Antonio Santana ha aportado más datos sobre este asunto. «Los problemas de movilidad del cantante se han ido agravando con el paso del tiempo y el artista ya no se siente en condiciones para subirse a un escenario y dar un concierto», comentan al respecto.

Miranda Rijnsburger, su gran apoyo

Miranda Rijnsburger en un evento. (Foto: Gtres)

Julio Iglesias formalizó su relación con Miranda Rijnsburger en 2010 y desde entonces es su gran apoyo. Forman un equipo unido, a pesar de que no suelen hacer apariciones en conjunto. El artista prefiere apartarse de los focos, no quiere que la prensa le vea y está dispuesto a poner punto y final a su brillante carrera.

Este verano Julio ni siquiera ha viajado hasta su mansión de Marbella, donde solía pasar los veranos. Hizo lo mismo en 2020, aunque su mujer nunca ha roto la tradición. Ella sí disfrutó de la Costa del Sol, un lugar donde ha sido tremendamente feliz al lado del artista.

Iglesias no ha utilizado sus redes sociales para reaccionar ante esta noticia. La información va a dar la vuelta al mundo, pues su talento es conocido en todo el planeta. Sin embargo, el intérprete de Me olvidé de vivir ha optado por no usar sus redes para ampliar la última hora.