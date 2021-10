El pasado 18 de abril Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad. Desde entonces se ha podido conocer un poco más sobre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Por el momento, la joven, además de dedicarse a sus estudios invierte su tiempo en las redes sociales, sin embargo, ha roto su silencio ante los medios de comunicación. Hace tan solo unos días salía a la luz que la primogénita del torero había pasado por el quirófano para retocarse el pecho. Hecho que ha abierto una herida que todavía no está curada, pues Belén Esteban ha brotado contra el que un día fue su pareja y padre de su única hija.

“A mí lo único que me molesta es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda. Y no meto a la Jose”, expresó la de Paracuellos molesta en Sálvame. Formato contra el que precisamente Julia Janeiro ha estallado.

Kiti Gordillo, reportera de Sálvame ha querido saber cómo se encuentra Juls -como se llama a través de las redes sociales- tras la intervención y sobre su nueva relación con el futbolista Alex Balboa. Como viene siendo habitual, Julia Janeiro ha optado por el silencio, pues no es asidua a contestar a la prensa. Sin embargo, ha mostrado su mal estar cuando ha sido preguntada por el estilo de vida que lleva desde que alcanzara la mayoría de edad.

“El feminismo lo usáis cuando queréis”, ha dicho muy tajante y serie, mostrando así su enfado y descontento por el programa de Mediaset que presenta Carlota Corredera. Sin embargo, la presentadora ha respondido a la hija de Jesulín de Ubrique. «Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo. Estamos todos en proceso de aprendizaje. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva. A ella no le hemos dicho nada machista», ha respondido por su parte Corredera.

«Esta frase del feminismo está claro que se lo ha escuchado a su madre. La semana pasada Sergi Ferré estuvo haciendo guardia en la casa de Juls y estaba Campanario, salía de casa en el coche y Sergi le puso el micro y bajo la ventanilla y muy enfadada nos contó que dejáramos en paz a su hija y que jamás había hecho una declaración. Y utilizó esa misma frase. Lo explico porque esas imágenes no se emitieron. Ella ha recogido lo que habrá escuchado en su casa… Está claro que se refieren a la protección de la mujer pero están confundiendo términos», ha aclarado el director del espacio que ameniza las tardes del diario.