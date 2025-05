Josep María Mainat confiesa seguir enamorado de la mujer que le intentó asesinar: "Se transformó"

Josep María Mainat es uno de los productores de televisión más importantes de nuestro país. Su carrera artística comenzó junto a Miquel Ángel Pasqual y Toni Cruz, con quienes creó el grupo musical La Trinca. Publicaron más de veinte álbumes juntos y su fama creció como la espuma. Más tarde, redirigió su carrera hacia la pequeña pantalla, donde se consolidó como un referente gracias a exitosos formatos como Operación Triunfo o Crónicas Marcianas. Sin embargo, más allá de su trayectoria, lo cierto es que su vida personal aguarda un tétrico episodio del que acaba de hablar públicamente como nunca antes lo había hecho. Y es que su ex pareja, Ángela Dobrowolski, intentó asesinarlo.

Todo ocurrió en la madrugada del 23 de junio de 2020 cuando, según lo publicado, Dobrowolski intentó quitar la vida a su marido provocándole una sobredosis de insulina. «En el 2019 decidimos separarnos por discusiones y diferencias. Empezó a cambiar. Un día llamó a la policía y dijo que la intentaba agredir. Tenía como brotes psicóticos, hasta que me tiró un bote de mermelada a la cabeza. Ese día llamé a la abogada para preparar los papeles del divorcio. Fueron meses antes del intento de asesinato», comenzaba a explicar Mainat en una reciente entrevista.

Josep María Mainat en el programa ‘Anatomía de…’. (Foto: Atresmedia)

Después de poner en contexto la situación en la que se encontraba su matrimonio, continuó ahondando en los detalles sobre su versión de los hechos de aquella noche de 2020: «Discutimos antes de cenar porque le comuniqué que ya tenía el papel del divorcio preparado para presentarlo al día siguiente. Cuando vio que estaba eso así, le cogió un ataque, se puso muy nerviosa e intenté cambiar de tema para tranquilizarla. No quería divorciarse de mí de ninguna manera. Ahí fue cuando debió decidir que había que solucionarlo […] Cuando me fui a dormir, me despertó para ponerme una inyección para adelgazar. Le dije varias veces que no, pero insistió tanto que en el duermevela le dije que sí. Ya no recuerdo más», confesaba.

Ángela Dobrowolski en Barcelona. (Foto: Gtres)

Tras lo ocurrido, las autoridades encontraron varios indicios que señalan como culpable a Ángela Dobrowolski, a pesar de haber sido ella misma la que llamó al SEM (Sistema de Emergencias Médicas), algo que terminó con una condena de cuatro años por lesiones. No obstante, a pesar de todo, Mainat ha confesado en el programa Anatomía de… que continúa estando enamorado de ella. «Tuvimos muchos proyectos conjuntos, decidió estudiar medicina, le apoyé, y de repente esa mujer de la cual todavía estoy enamorado se transformó en otra. Volvió a tontear con las drogas, pasó de la coca a la meta y otras drogas más duras y se transformó completamente en alguien mala, diabólica, delincuente, hasta capaz de asesinarme», desvelaba.

En la actualidad, Ángela se encuentra en prisión provisional y sin fianza. Además, no podrá acercarse a Mainat a menos de un kilómetro durante los próximos ocho años. Se divorciaron en 2021 y el productor consiguió arreglar los papeles para que esta no reciba nada de su herencia. Cabe destacar que en la cárcel de Brians, Ángela se hizo amiga de Rosa Peral, condenada por el mediático crimen de la Guardia Urbana. Sin embargo, las separaron por mal comportamiento. De hecho, en 2024, Dobrowolski intentó fugarse forjando la reja de una ventana de la prisión.