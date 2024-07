Ángela Dobrowolski, ex de Mainat, intenta escaparse de prisión

El pasado domingo, 30 de junio, salió a la luz que los funcionarios del centro penitenciario de Wad Ras habían conseguido frenar un plan de huida planificado por Ángela Dobrowolski, ex mujer de Josep María Mainat, conocido por su faceta como productor de televisión y miembro del grupo musical y humorístico La Trinca. La mencionada ingresó provisionalmente en la cárcel tras ser acusada por presunto intento de asesinato a su ex marido, delito por el que está citada judicialmente en los próximos días. Ha pasado aproximadamente un año desde entonces y la alemana estaba completamente centrada en llevar a cabo una estrategia que podía sacarle de prisión, la cual realizaba mientras cumplía con la tarea asignada de la limpieza de un tramo de una de las escaleras secundarias que se usa habitualmente para el paso de mercancías.

De acuerdo con lo que se ha publicado en diferentes medios, los trabajadores de la prisión mencionada notaron un comportamiento sospechoso en Ángela y, tras empezar a vigilarla, descubrieron que estaba realizando un supuesto agujero de unos 35 centímetros mientras trataba de desmontar la reja de una ventana del tercer piso por la que, presuntamente, tenía intención de escaparse. No obstante, el objetivo no era tan fácil de conseguir como parece.

Ángela Dobrowolski en Barcelona. (Foto: Gtres)

Según El periódico de Cataluña, en primer lugar, la ventana no da al exterior, sino que ayuda a pasar de un tercer a un segundo piso, además de que el agujero que han encontrado estaba en una fase muy primaria, ya que no contaba con el espacio suficiente para que pasara una persona. Por otro lado, lo cierto es que en cualquier paseo rutinario de revisión, los responsables podían percatarse del plan, según fuera avanzando. No obstante, José Ángel Leiras, desde el programa Fiesta, ha intentado explicar como tenía pensado escaparse Ángela. Una vez estuviera el agujero hecho, la presa procedería a descolgarse de alguna manera desde el tercer piso hasta el patio que da la ventana. Una vez allí, intentaría saltar el muro del patio, donde se enfrentaría al problema de no ser captada por las cámaras de videovigilancia, además de cruzar la alambrada que rodea el lugar.

Francesc, portavoz de los funcionarios catalanes de prisiones ‘Marea Brava’, en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Francesc, portavoz de los funcionarios catalanes de prisiones Marea Brava, se puso en contacto con el espacio televisivo presentado por Emma García y comentó el plan de huida: «Estamos más cerca de una chapuza, pero había la intención de fuga y estaba trabajando en ello en el que es el centro penitenciario más antiguo de Cataluña, una construcción de hace 110 años y que desde hace 40, es una prisión de mujeres», explicaba. En cuanto a las veces que se da este tipo de situaciones de fuga, Francesc ha señalado que es más habitual que surjan aprovechando algún permiso penitenciario, así como la visita a algún centro hospitalario.