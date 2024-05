José Ortega Cano reaparece tras su último incidente con la prensa

Las últimas informaciones sobre la difícil situación monetaria en la que se encontraría José Ortega Cano llevaron al torero a perder los papeles ante la prensa, hace escasos días. Preguntado expresamente por ello, el viudo de Rocío Jurado estalló con un sonoro «preocúpense de su vida, que yo me ocupo de la mí ¡Iros a tomar por culo!», acompañado de un portazo, para el que este jueves ha preferido guardar absoluto silencio en su reaparición ante los medios de comunicación.

José Ortega Cano ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, para disfrutar del evento de esta tarde con los diestros Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo, en el marco de la festividad de San Isidro Labrador, inicialmente denominada Feria de Madrid, que es la feria taurina más prestigiosa del mundo. El torero ha llegado acompañado de Pilar González del Valle, la IV marquesa de la Vega de Anzo, experta taurina. Ortega Cano se ha mostrado visiblemente cabizbajo, recto, serio y ocultando su vista bajo unas gafas de sol, evitando así contestar a ninguna pregunta al respecto del incidente y de sus problemas económicos.

José Ortega Cano, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Fue Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, quien el pasado martes, día 21, puso a José Ortega Cano de nuevo en el centro de la polémica. Según desveló el periodista, el padre de Gloria Camila no podría cumplir con las obligaciones económicas que tiene, en concreto, con Ana María Aldón, su ex pareja, porque «tiene problemas». Tantos, que pondrían incluso a llevarlo a perder la casa que compartío con la diseñadora cuando todavía estaban juntos. Dicha vivienda, llevaría recibiendo notificaciones de embargo desde hace tres años. «Tiene un patrimonio importante pero desde 2016 no presenta el balance de sus empresas. Con lo cual suponemos que no ha ingresado tampoco tanto. De hecho, con 70 años ponerse a celebrar los 50 años en el ruedo con dos festivales taurinos… podría tener un gesto romántico detrás, pero en realidad se esconde una situación económica», explicó.

José Ortega Cano estaría haciendo frente ahora a deudas superiores a los 100.000 euros. La primera, de 2021, correspondiente a una deuda de 53.000 euros con el Ayuntamiento de Fuente del Fresno. La segunda, de 2023, sería de 62.000 euros por una deuda relacionada con festejos taurinos, mientras que el tercer embargo se debería a una deuda contraída por un intermediario al que el torero habría avalado en algún préstamo.

José Ortega Cano, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

De acuerdo a la información de Luis Pliego, Ortega Cano no podría hacer frente a su problema económico rápidamente, ya que en los últimos tiempos ha invertido en diferentes negocios, tales como una plaza de toros, una finca para perros o una tienda en Sevilla para Gloria Camila, entre otros.

Ana María Aldón ya dio pistas sobre la situación económica de Ortega Cano