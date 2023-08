José Luis Perales no ha sido el único, los otros VIP que han tenido que desmentir su muerte

José Luis Perales se convirtió hace escasos días en protagonista de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, por su supuesto fallecimiento «a causa de un infarto». Sí. El veterano cantante fue dado por muerto en numerosos portales digitales y en las redes sociales, que escamparon la información como la pólvora, creando una gran conmoción entre los fans del artista hasta el desmentido de la noticia, que llegó por parte de él mismo. «Hola amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso en el que he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, pero estamos a punto de marcharnos», comenzó diciendo para después entrar en detalles sobre lo ocurrido.

«De repente, nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya vamos a estar viéndonos en España», zanjó.

José Luis Perales en uno de sus conciertos / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que el intérprete de Un velero llamado libertad o Qué pasará mañana no ha sido la única celebridad víctima de este tipo de bulos. Antes hubieran otras a quien les tocó desmentir los rumores, como a Justin Bieber, Barack Obama o incluso David Bisbal. El caso de este último fue uno de los más sonados en la prensa nacional. El también cantante, tuvo que lidiar con su propia muerte hace varios años atrás y, además, con especulaciones que apuntaban a Chenoa como la causante del bulo. «El viernes (15 de enero), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestro amado cantante falleció. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979 en Almería. Lo vamos a extrañar, pero nunca lo vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página», aseguró una página de Facebook.

Otro triunfito víctima de una muerte inexistente fue David Bustamante. El ex de Paula Echevarría murió supuestamente en un accidente de tráfico en el año 2013 y, si bien Bisbal se tomó la noticia con humor, al natural de San Vicente de la Barquera no le hizo ninguna gracia. De hecho, sus fans crearon el hashtag #ÁnimoBustamante para mostrarle su apoyo.

David Bustamante en un evento en Madrid / Gtres

Igualmente sonada fue la (no) muerte de J.K. Rowling. «El miércoles (15 de septiembre), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestra amada novelista falleció. J. K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página», fueron las palabras con las que se comunicó su pérdida.

Y hay más. En agosto de 2021, fue Kiko Matamoros quien hizo frente a numerosos titulares sobre su muerte a consecuencia, supuestamente, primero de sus sucesivas intervenciones quirúrgicas, y después al consumo de algunos estupefacientes -el propio Kiko ha confesado en varias ocasiones haber consumido durante décadas-. «Lamentablemente parece ser que he fallecido y no me he dado ni puta cuenta. Ya os iré contando como son las cosas en el más allá», desmintió