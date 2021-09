Famosos que han dado por muertos a través de las redes sociales

Las redes sociales tienen lo suyo. Gracias a las numerosas plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, entre otras nos enteramos de muchas de las cosas que suceden en cada rincón del mundo, pero no siempre son ciertas. Un rumor difundido por la Red puede convertirse en una “verdad” que puede tener ciertas consecuencias. Las falsas muertes de los famosos corren como la pólvora y, así ocurre que cuando se enteran los protagonistas de la historia se quedan en completo ‘shock’. Hace tan solo unas semanas, Kiko Matamoros se enteró a través de una noticia que había fallecido.

Kiko Matamoros

“Lamentablemente, parece ser que he fallecido y no me he dado ni puta cuenta. Ya os iré contando como son las cosas en el más allá”, escribió con ese humor que tanto le caracteriza. Como era de esperar, la publicación no tardó en llenarse de comentarios de su entorno más cercano. “Eterno pichón”, escribió Pipi Estrada entre risas. Por otro lado, Pitingo comentó: “¡Qué susto, Kiko!”. Afortunadamente, todo quedo en un susto y Kiko continúa su vida feliz.

David Bisbal

Quien también sufrió su propia muerte fue David Bisbal. «El viernes (15 de enero), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestro amado cantante falleció. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979 en Almería. Lo vamos a extrañar, pero nunca lo vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página», aseguró una página de Facebook.

Al poco tiempo, la noticia llegó hasta Twitter y se convirtió en ‘Trending Topic’ a través través del hashtag #DEPBisbal. A día de hoy no se sabe lo que originó el bulo.

J.K.Rowling

J.K. Rowling también sufrió las consecuencias de un rumor que aseguraba que había fallecido. “El miércoles (15 de septiembre), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestra amada novelista falleció. J. K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página”, dijo una página en Facebook. Muy similar a lo que ocurrió con David Bisbal.

No ha sido la única vez que la escritora que dio vida al mundo mágico de ‘Harry Potter’ sufre este tipo de rumores en relación a su muerte. No obstante, al poco tiempo se supo que gozaba de buena salud y que todo había sido originado por una invención. También estuvieron «muertos» por unos instantes celebrities de la talla de Morgan Freeman, Justin Bieber, Britney Spears, Chris Brown, Luis Miguel, Bill Cosby -en cuatro ocasiones, entre otros.