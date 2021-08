Kiko Matamoros ha disfrutado de unos días de descanso junto a su pareja Marta López Álamo en Sudáfrica. El colaborador se ha reincorporado a ‘Sálvame’ tras las vacaciones, pero su regreso ha sido un tanto agridulce. Hace algunas horas, Matamoros publicaba en su cuenta de Instagram un pantallazo de un medio de comunicación que había dado la noticia de su propia muerte. Una información que le ha dejado perplejo, aunque ha preferido tomárselo con humor: “lamentablemente parece ser que he fallecido y no me he dado ni p*** cuenta. Ya os iré contando como son las cosas en el más allá”, ha escrito en su perfil. Un post que ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores.

Pero no ha sido esta la única información de la que ha sido protagonista durante la jornada. Si hace unas semanas Kiko Matamoros confesó que ya no formaba parte del grupo de comentaristas del ‘Deluxe’, ahora parece que podría dar un paso más. El colaborador escribía en su perfil de Twitter que había dejado el espacio del fin de semana por voluntad propia, poniendo punto final a los rumores que habían surgido sobre un posible despido. Lo que no dejó claro es si se trataba de una decisión temporal o definitiva.

Ahora, el colaborador ha concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la que ha hablado cómo ve en estos momentos el programa y ha explicado por qué decidió abandonar el espacio de fin de semana, donde llevaba trabajando desde hace más de una década. Según ha confirmado, se trata de un paso motivado por “una falta de reconocimiento” por parte de la productora. “Fue contra mi voluntad, pero tomando una decisión que me correspondía a mí. El primero que tiene que valorar su trabajo es uno mismo. No era casi una cuestión de números, sino de reconocimiento. No me he sentido reconocido en ese sentido”, ha explicado.

En la entrevista, que ha realizado durante su viaje a Sudáfrica, Kiko Matamoros se ha mostrado muy crítico con los cambios que se están produciendo en el programa y ha insinuado la posibilidad de que en un futuro podría no ser parte del formato: «no veo muy claro el futuro de ‘Sálvame, no sé por dónde va a tirar», ha dicho.

Una afirmación que tiene mucho que ver con el hecho de que en los últimos tiempos hay muchos rostros nuevos en el programa: «es un cambio generacional erróneo, porque no por ser joven se es bueno», ha explicado el colaborador. Declaraciones que podrían relacionarse con la incorporación de Miguel Frigenti, con quien ya ha mantenido algunos momentos de tensión en el programa.