José Luis Martínez-Almeida se sincera sobre su chotis nupcial: "Académicamente no fue perfecto"

Este lunes, 20 de mayo, José Luis Martínez-Almeida ha acudido en calidad de entrevistado al programa Espejo Público para hablar sobre las últimas noticias de la actualidad política. Aprovechando su intervención en la pequeña pantalla, el político también ha querido reflexionar con Susanna Griso cómo está viviendo su recién estrenada vida como casado junto a Teresa Urquijo, la mujer con la que se dio el «sí, quiero» el pasado 6 de abril y con la que protagonizó un chotis nupcial que no tardó en dar la vuelta a la Red.

«Es cierto que académicamente no fue perfecto», comenzaba a decir el alcalde de Madrid. «Queda demostrado que el entusiasmo no vale para poder bailar bien. Pero yo creo que lo único que probó es que éramos un matrimonio muy ilusionado, que lo estábamos pasando muy bien y que nos aislamos de todo lo que estaba sucediendo», proseguía explicando. El político añadía que su única intención eligiendo esta danza castiza como baile nupcial era hacer un pequeño homenaje a la Comunidad de Madrid, independientemente de como fuera el resultado.

José Luis Martínez-Almeida en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

En cuanto a los primeros meses sin sostener el título oficial de soltero, Almeida ha comentado que ha cambiado mucho su rutina diaria. Tres meses antes de pasar por el altar, en el programa de radio Madrid Directo, el político confesó que tenía algunos hábitos que dejaría a un lado cuando se casara con Teresa Urquijo, como por ejemplo, tener la nevera vacía. Y dicho y hecho así ha sido. Este lunes, en el plató mencionado de Atresmedia, ha reconocido que «es muy agradable ver la nevera llena»: «Lo mío era un desierto. No comía nunca en casa y lo que comía no era muy sano», recordaba.

Por otro lado, manifestaba que ahora pasaba mucho más tiempo en casa que antes: «Cuando uno es soltero y tiene eventos por la noche pues es muy difícil decir que te vas a casa porque al final nadie te espera. Ahora pues ya lo digo, entenderán ustedes que ya que por primera vez me esperan en casa, pues tengo que acudir. Entonces se puede conciliar mejor la vida», decía.

José Luis Martínez-Almeida y Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Al mismo tiempo que se mostraba visiblemente orgulloso de él mismo, Almeida manifestaba que no estaba siendo tarea fácil adaptarse a esta nueva vida, ya que tenía unas rutinas muy asentadas después de 49 años sin compartir la vida con nadie. «Tiene que tener Teresa más paciencia que yo, desde luego. Al final las manías se van acumulando con el paso del tiempo», comentaba. «A mí me dicen enhorabuena y yo digo ‘sí, sí, dármela a mí porque a ella no lo tengo claro», añadía utilizando su característico tono bromista.

Sin embargo, pese a todo, el político aseguraba estar «muy ilusionado y feliz». Prueba de ello han sido las últimas fotografías que han trascendido de ambos, muy acaramelados, en la plaza de toros de Las Ventas con motivo de la celebración del día de San Isidro, de las cuales también ha querido pronunciarse: «Fue muy divertido porque la banda de música que hay en Las Ventas tocó el chotis, entonces claro, eso te trae muchos recuerdos», narraba.

José Luis Martínez-Almeida en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«Yo creo que las imágenes lo dicen todo. Una imagen dice más que mil palabras», sentenciaba. Sobre sus planes de formar una familia, Almeida ha sido muy claro: «A mi me gustaría ser padre, pero esas cosas ya sucederán cuando tengan que ser. A ella también le gustaría ser madre asi que esperemos que pueda ser. Pronto, tarde o en medio plazo, pero que sea», concluía.