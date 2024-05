Las divertidas palabras de José Luis Martínez-Almeida sobre Teresa Urquijo en su nuevo discurso

Este domingo 12 de mayo es una fecha importante para José Luis Martínez-Almeida. El alcalde ha recibido al Real Madrid en el Ayuntamiento de la capital después del último triunfo del equipo. Con su título de Liga número 36, los jugadores han participado en este acto visiblemente ilusionados y Almedia ha pronunciado un discurso que ha convertido a su mujer, Teresa Urquijo, en una de las grandes protagonistas de la jornada.

Teresa Urquijo forma parte de la alta sociedad, pero siempre ha intentado estar apartada del foco mediático. Sin embargo, apoya a su marido en todo lo que hace, así que le ha acompañado durante su nuevo acto público. El político ha dado la enhorabuena a los aficionados del Real Madrid por el éxito que tuvo lugar el pasado 4 de mayo. Aprovechando que el foco estaba puesto en él, le ha hecho un guiño a su mujer.

Teresa Urquijo, en Madrid. (Foto: Gtres)

José Luis Martínez-Almeida ha declarado: «Ahora soy un matrimonio mixto: ella es de ellos y yo soy de los otros». Su audiencia se ha reído con este comentario y el alcalde se ha animado a contar cómo vivió el último partido del Real Madrid junto a su parejea. «Minuto 85, 0-1 y me envía el siguiente mensaje: ‘Por favor, activa tu modo talismán’. Mi respuesta es: ‘No te preocupes, vais a meter 3’. No me equivoqué, porque uno lo anularon».

Teresa Urquijo, muy atenta a las palabras de su marido

Según ha contado el alcalde, Teresa Urquijo es seguidora del Real Madrid, pero él siempre ha preferido al Atético, por eso su discurso ha sido tan interesante. Almeida ha repasado qué pasó durante el último partido y ha terminado felicitando al equipo ganador. «Espero volver a veros dentro de tres semanas. Enhorabuena, porque sois el orgullo de la ciudad de Madrid, muchas gracias».

Teresa Urquijo, en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante todo este tipo, Teresa Urquijo estaba sentada con el resto de asistentes, ocupando un papel bastante discreto, a pesar de ser la mujer del alcalde. Una vez más, su look ha llamado la atención. La joven ha llevado una chaqueta tan original como elegante caracterizada por el bordado en cuellos y mangas. Con un maquillaje sencillo y un peinado desenfadado, Teresa ha vuelto a triunfar.

La boda de la pareja ha sido uno de los acontecimientos más esperados de la temporada. Urquijo utilizó un vestido que perteneció a su abuela, dándole su toque personal. Es solo una prueba más de lo que ha evolucionado su estilo desde que saltó a la esfera pública. A pesar de que intenta pasar inadvertida, es común que los expertos se hagan eco de sus looks, pues siempre pulsa la tecla correcta.

El incidente que ha vivido Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, en su última aparición. (Foto: Gtres)

Isabel Díaz Ayuso también estaba presente en este evento que se ha celebrado en la Casa de Correos en la Puerta del Sol. Antes de empezar un incidente curioso. La presidenta de la Comunidad de Madrid estaba esperando para recibir a los jugadores y hubo uno que se olvidó de saludarla.

Joselu, el héroe de la remontada del Real Madrid sobre el Bayern de Múnich, se cruzó con la política y no hizo ningún amago por recibirla. Fue uno de sus compañeros el que le indicó que tenía que acercarse a ella personalmente y así lo hizo. Una vez dentro, Ayuso dedicó unas palabras al famoso equipo.

«Enhorabuena por esta copa recién salida del horno. El Real Madrid es llevar la marca España a todos los rincones del mundo. Valores de la constancia, pundonor y altura de miras, aunque algunos lo miren con recelo», dijo exactamente.