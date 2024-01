El cambio de actitud de José Luis Martínez-Almeida ante su inminente boda

«Una vez me preguntaron por cuestiones personales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho que sí». Con estas palabras, José Luis Martínez-Almeida confirmaba su boda con Teresa Urquijo. Lo hacía tan solo cinco días después de Año Nuevo, coincidiendo con la noche de reyes y zanjando por fin las especulaciones que se habían generado, semanas atrás, sobre si la pareja daría este importante paso en sus vidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Como era de esperar, desde entonces, los prometidos se han posicionado en la primera línea mediática y, con motivo de su exposición en la esfera pública, José Luis Martínez-Almeida ha sido preguntando, en más de una ocasión, por sus planes nupciales. En un principio, parecía mostrarse bastante receptivo a la hora de responder sobre esta nueva etapa que le aguarda en su romance pero, en las últimas horas, parece que el alcalde de Madrid ha vuelto a optar por el blindaje hacia su faceta más personal.

Prueba de ello ha sido su última aparición pública. José Luis acudía a los Desayunos del club Siglo XXI celebrados en la capital este jueves y, tras ser sorprendido de nuevo por cuestiones acerca de su boda, el político ha decidido esquivar todo lo relacionado con el evento. «Venimos aquí a escuchar a la presidenta de Extremadura», contestaba, intentando desviar la atención hacia el programa que se iba a llevar a cabo durante la jornada.

José Luis Martínez-Almeida durante los Desayunos del club Siglo XXI/ Gtres

Este cambio de actitud llama la atención de muchos, ya que en sus últimas declaraciones nunca se había mostrado reacio a responder nada relacionado con la boda, la cual fue anunciada por él mismo en su cuenta oficial de Instagram a través de un post que se viralizó en cuestión de minutos y que generó multitud de mensajes de cariño, entre los que destacaban los escritos por diferentes celebrities del país como Victoria Federica, Tamara Falcó, Feliciano López o Amor Romeira, entre muchos otros.

Hasta ahora, las declaraciones aportadas por Almeida desde que salió a la luz su boda se han basado en asegurar que se encuentra «muy feliz y contento». No obstante, es consciente de la nueva etapa en la que está a punto de sumergirse, en la que cambiarán muchas cosas que había implementado en su rutina de soltero. De acuerdo con sus propias palabras ofrecidas a Nieves Herrero en una entrevista, sabe que tiene que modificar alguno de sus hábitos: «Voy a tener que dejar vicios de mis 48 años de vida que están profundamente asentado en mi forma de ser, como es tener la nevera vacía. A partir de ahora me tendré que poner las pilas», confesaba.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / GTRES

Es por ello por lo que, después de haberse ‘desnudado’ contando este tipo de confesiones sobre su nueva etapa como casado, llama bastante la atención su cambio de actitud en la cuenta atrás para el gran día. Por ahora, tan solo se sabe que será el 6 de abril cuando se celebre el enlace matrimonial y que, como no podía ser de otra manera, se festejará en las instalaciones de la finca familiar de Teresa, llamada El canto de la cruz y ubicada en el municipio madrileño de Colmenar Viejo.