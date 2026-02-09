José Fernando dedica unas emotivas palabras a Rosa Benito en su 70º cumpleaños: "Es mi tía"

Han pasado siete meses desde el fallecimiento de Michu, la mujer con la que José Fernando mantuvo una relación sentimental durante años y dio la bienvenida a su primera y única hija. Desde entonces, las apariciones públicas del hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano han sido más bien escasas. De hecho, las únicas veces que ha estado delante de las cámaras ha sido por compromisos familiares, tal y como ha ocurrido este sábado 7 de febrero, fecha en la que Rosa Benito ha celebrado su 70º cumpleaños.

José Fernando fue uno de los primeros en llegar a la fiesta y, lejos de evitar a la prensa, decidió atenderla con la mejor de sus sonrisas, asegurando que se encontraba «muy bien» y que tan solo tenía palabras buenas para referirse a Rosa. «Es una buenísima persona. Es mi tía y por encima de todo la queremos todos muchísimo», confesaba, dejando entrever que, a pesar de su separación con Amador Mohedano, Rosa Benito nunca ha dejado de formar parte de la familia.

José Fernando en el 70º cumpleaños de Rosa Benito. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, José Fernando tampoco ha tenido reparo en pronunciarse sobre los líos amorosos que está protagonizando últimamente su hermana Gloria Camila. «Yo la veo fantástica […] No me ha contado nada», decía, limitándose a señalar que él siempre la va a apoyar esté con quien esté.

Siguiendo la línea de su hijo, Ortega Cano tampoco se mostró reacio a realizar declaraciones a la prensa cuando llegó al evento, deshaciéndose en halagos hacia la cumpleañera y destacando que «es una mujer muy linda» a la que «todo el mundo quiere». Sin embargo, en su caso, prefirió no responder a nada relacionado con la situación sentimental de Gloria Camila.

Ortega Cano en el 70º cumpleaños de Rosa Benito. (Foto: Gtres)

Así ha sido el 70º cumpleaños de Rosa Benito

Rosa Benito sopló las velas de su 70º cumpleaños el pasado miércoles 4 de febrero. Sin embargo, lo que ella no se esperaba era que tres días después, su hija, Rosario Mohedano, le organizara una fiesta sorpresa en Marbella con la presencia de sus seres queridos más allegados, entre los que se encontraban Ortega Cano, Rocío Flores, Gloria Camila, José Fernando, sus amigos de Alicante, sus hijos, sus nietos y su hermana Mari Ángeles, entre otros muchos. Sin embargo, destacó la ausencia de Amador Mohedano, su ex marido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosario Mohedano (@rosariomohedano)

«Hoy nos hemos juntado muchos para celebrar la vida contigo. Porque contigo es muchísimo más bonita. Hoy me ha encantado verte sonreír a cada momento y sorprenderte con tantísimos que te queremos. Muchos no pudieron estar aunque quisieron, así que ya volveremos a celebrar la vida con familia y amigos, que gracias a Dios tenemos muchos y muy buenos», escribía Rosario Mohedano en su perfil oficial de Instagram junto a un carrusel de fotografías y vídeos de la fiesta.