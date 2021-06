José Antonio León, el reportero más carismático de ‘Sálvame’ destacado en Andalucía, se casa. Una boda que ha estado preparando un año junto a su novia, Rocío Madrid y que, finalmente y debido a las restricciones por el COVID, se ha visto modificada. Él mismo lo explicaba recientemente en medio de una polémica por la lista de invitados. “La boda en tiempos de COVID ha sido muy complicada de organizar”, contaba al respecto. “Había hasta cinco distintas preparadas y la última modificación la hice anteayer”, añadía. Y entraba en más detalles, explicando a sus compañeros cuál era una de esas opciones: “Rocío y yo nos íbamos a ir a comer solos. Íbamos a ir a comer los dos juntitos, la familia no tenía ningún tipo de celebración”. Pero al final no será así.

A pesar de las circunstancias, José Antonio y su pareja están muy ilusionados por este día y ya está todo organizado para tener una velada festiva con los suyos el 12 de junio. “Vamos a tener una fiesta preboda para todos los amigos invitados y luego vamos a tener un banquete para la familia y los amigos que considero familia”. Y entre estos estará Paz Padilla. Son grandes amigos y la gaditana no faltará a un día tan esperado. Aunque León no ha querido dar más nombres, sí confirmaba que habrá dos o tres colaboradores que también asistirán.

José Antonio, que sigue de cerca los pasos de las celebrities en territorio andaluz, vio cómo de un momento para otro y, por un comentario de Kiko Matamoros, su enlace era objeto de polémica. “¿Por qué no va Kike Calleja?”, preguntaba el colaborador extrañado por la sonada ausencia de su compañero, gran amigo del novio. El reportero, molesto por la pregunta, aclaraba que la invitación está hecha, pero que Kike no podrá asistir porque estará fuera. Y recalcó que no solo entiende sus motivos, sino que su amistad está por encima de todo. Aún así, el padre de Laura Matamoros no quedó muy convencido y, aprovechando que Calleja también estaba en directo, le dirigió la misma pregunta.

“Me duele viniendo de tu parte”, comenzaba respondiendo el confidente de Terelu Campos. “José Antonio es muy amigo mío, su mujer también, tenemos muy buena relación. Yo tenía un viaje programado, teníamos intención de ir el viernes a la cena, y me han adelantado el vuelo. Pero mi amigo tiene nuestro regalo”, aclaró con el semblante serio.

Últimos retoques

Ya se sabe que, para una boda, la puesta a punto de los novios es muy importante. Hay que lucir radiantes en un día tan señalado y es algo que incluye tanto a uno como a otro. Tanto José Antonio como Rocío han compartido en sus redes sociales con sus seguidores cómo han sido estos preparativos. Juntos o por separado, han visitado su clínica estética de confianza donde se han sometido, entre otros tratamientos, a un rejuvenecimiento facial. Pero también han acudido al dentista y por supuesto, a la peluquería, para estar perfectos.

A solo dos días de darse el ‘Sí, quiero’, los nervios ya empezaban a aflorar. “Nervios preboda. Insomnio total”, ha escrito la novia en su perfil de Instagram junto a una bonita imagen de Sevilla. Ya está todo preparado, incluyendo las alianzas que José Antonio y Rocío recogían en la Joyería Suárez de la capital hispalense horas antes de su gran fin de semana. ¡Enhorabuena!