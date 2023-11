En varias ocasiones, Jorge Javier Vázquez ha dejado constancia de la buena relación que tiene con Concha Velasco. El cariño es mutuo. De hecho, tras la retirada de la actriz de las tablas, en 2021, y su posterior ingreso en una residencia de Madrid, el comunicador ha tenido varios encuentros con la eterna chica yeyé. El último de ellos hace unos días. De él ha dejado constancia y ha revelado cómo vio a Velasco.

Concha Velasco junto a Jorge Javier Vázquez / Gtres

«Desconozco si el domingo que fui a visitar a Concha Velasco la actriz llevaba base de maquillaje o qué sé yo. El caso es que tenía un aspecto estupendo”, reconoce Jorge en su columna de Lecturas. «El día anterior me escribió un mensaje su hijo Manuel para ver si podía ir al día siguiente a las cuatro y, por fin, después de algunos infructuosos intentos, pude encontrarme con Concha y su hijo. Le he pedido permiso a Manuel para escribir sobre la tarde que pasamos juntos. Vi a Concha exquisitamente atendida. Amorosamente cuidada por su hijo, que le recuerda constantemente anécdotas que provocan risa”, continúa explicando Jorge Javier.

Concha Velasco en una imagen de archivo / Gtres

Jorge cuenta que pudo dar un paso con la intérprete y que estuvo con ella en su habitación. «Me dio mucha alegría saber que recibe visitas sin cesar. Que su hijo tiene que modularlas escrupulosamente para que no se amontonen y así, todos aquellos amigos que deseen visitarla, puedan tener su momentito con ella», confirma con orgullo el de Badalona. «Concha Velasco sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera», finaliza el autor de La vida iba en serio.

Concha Velasco en un escenario / Gtres

Fueron los hijos de la intérprete los que querían que su madre estuviese atendida en todo momento como se merece, de ahí la difícil decisión de llevarla a un centro de mayores.

La retirada de Concha Velasco

El 22 de septiembre de 2022 será un día que Concha Velasco no olvidará jamás. Tras 66 años de carrera en el mundo de la interpretación se despidió de los escenarios en una función que será recordada. No solo porque el lugar elegido para ello fue el Teatro Bretón de Logroño, donde reside parte de su familia, sino también porque la obra con la que puso punto final a su carrera teatral, La habitación de María, firmada por su hijo Manuel Velasco.

Después de 35 minutos de confesiones, la actriz reconoció que «dejar los escenarios es horroroso». Si bien Concha no llegó a llorar en ningún momento, sí que se emocionó, especialmente cuando recibió una condecoración de manos del productor Jesús Cimarro y un gran ramo de flores blancas que le entregaba su hijo. Pero también cuando el público se puso en pie para ovacionarla en su gran despedida. Un momento que, sin duda, quedará para el recuerdo.