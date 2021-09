Todo parecía ir sobre ruedas y Jorge Javier Vázquez se iba a subir al escenario del Teatro Bretón de Logroño para interpretar su obra ‘Desmontando a Séneca’ en dos turnos (17 y 21 horas), pero su salud dijo basta. Ambos espectáculos se suspendían esa misma mañana, informándose de que el presentador se encontraba «indispuesto». A esta hora no ha trascendido cuál ha sido su problema o dolencia y crece la preocupación.

No ha habido parte médico ni información concreta pero los asistentes al evento han podido recibir el reintegro de las entradas adquiridas, algo que ha tranquilizado bastante a todos ante el enigma planteado.

No es la primera vez que Jorge Javier se ve obligado a no asistir a una función puesto que en marzo de 2019 tuvo que cancelar la obra Grandes Éxitos en Tudela, Navarra, después de sufrir un ictus y un aneurisma. Se trata de todo un mazazo para él ya que estaba muy ilusionado con su obra de teatro.

El presentador tampoco estuvo presente el pasado sábado en el ‘Deluxe’ ya que cuando hay obra de teatro el mismo fin de semana es habitual que ceda el testigo del programa a María Patiño. Jorge Javier Vázquez tampoco ha posteado nada en sus redes sociales. Su última imagen es de hace 3 días y una vez más es de recuerdo hacia la figura de Mila Ximénez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Jorge Javier sintió especialmente la terrible pérdida de la colaboradora sevillana porque tenían una amistad sólida, un vínculo especial y aunque en un primer momento el shock no le hizo llorar en público, ahora no hay día que no se acuerde de ella: «No hago otra cosa que pensar en ti», reconocía en su cuenta de Instagram. No cabe duda de que ha sido una gran pérdida para él.

En su blog de la revista ‘Lecturas’, Jorge Javier Vázquez habló de sus últimos recuerdos con Ximénez. Recibió un mensaje suyo que ponía: ‘Parece que esto se acaba’. «Al ratito me llamaste y me comentaste que Alba llegaba al día siguiente. Me hablaste también de un nuevo tratamiento y percibí que, aunque cansada, tenías ganas de seguir luchando». En la misma contó cómo se despidió de Mila: «Yo le contesté que sí, que me encantaría. Pero que también debía respetar tu silencio y que no podía presentarme en tu casa por las buenas. Y ahora viene lo bueno. Fue colgar el teléfono y antes de que pasara media hora recibí una llamada de tu hija: ‘Mamá quiere verte. Lo antes posible, Jorge, porque esto va a ser muy rápido’».

En cualquier caso, el presentador ha reaparecido este lunes para presentar ‘Sálvame’ con aparente normalidad y a la hora de publicación de este artículo no ha dado explicación alguna. Así las cosas, Jorge Javier Vázquez ha preferido que no trascienda nada referente a su estado de salud, pero todo hace indicar que en los próximos días se saldrá de dudas sobre el motivo que realmente le ha hecho cancelar su obra de teatro.