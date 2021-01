Jorge González se proclama ganador de ‘Tu cara me suena’

Tras el parón cuasado por la crisis sanitaria actual, ‘Tu cara me suena’, volvió hace unas semanas a la parrilla televisiva y lo hizo por todo lo alto con actuaciones que dejaron sin palabras a los telespectadores. Finalmente, esta atípica octava temporada del formato musical ha llego a su fin y, pese a que Jorge González ya tenía garantizada su plaza en la final junto a Rocío Madrid, Nerea Rodríguez, Cristina Ramos y los Gemeliers, ha sido el madrileño quien se ha alzado con la merecida victoria.

Una final en la que no ha faltado la emoción, las risas y unas imitaciones increíbles. Cada uno de los participantes se dejó la piel en el escenario, sus voces y su trabajo han sido impecables a lo largo de todas las galas, pero ha sido Jorge González quien ha podido llegar al primer puesto. Lo ha hecho interpretando una canción de Antonio Orozco, ‘Mi héroe’. Una balada que ha dejado sin aliento al jurado y a sus compañeros, que no han dejado de aplaudir y elogarle una vez terminó la brutal actuación.

El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ no solo conquistó al resto de concursantes o al jurado sino que al público también, pues obtuvo un 36% de los votos. En cada una de las galas, Jorge González ha demostrado cuál es su verdadera pasión: la música. Sus ganas, talento y esfuerzo han sido los ingredientes para poder convertirse en el octavo ganador de ‘Tú cara me suena’. Aunque no lo ha tenido fácil durante el talent show musical, pues Nerea Rodríguez -también concursante de ‘Operación Triunfo’-, estuvo muy cerca de lograr el primer puesto. La joven, también ha demostrado que no solo tiene una espectacular voz, sino que lo de imitar también va con ella.

De hecho, se ha hecho con el segundo puesto por su brillante trayectoria en esta octava edición. Nerea obtuvo el 34% de los votos gracias a interpretar ‘Beautiful’ de Christina Aguilera. Una actuación que desde luego, no dejó indiferente a nadie. Después, el tercer lugar ha sido para Cristina Ramos. En la gala final, interpretó el himno de ‘The Greatest Showman -‘El Gran Showman’, ‘This is me’, y se metió en la piel de la mismísima Keala Settle. Su magia no se hizo esperar y logró clasificarse con un 30% de los votos, muy cerca de Jorge González y de Nerea Rodríguez.

En cuarto lugar, los Gemeliers. Para lograr ganar la edición se atrevieron con un tema de Alejandro Sanz, uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Por lo tanto, la apuesta era fuerte, pero para ellos no hay reto que se les resista. ‘Desde cuand0’ fue el tema escogido por los hermanos, pero lamentablemente no pudieron encontrarse entre los tres primeros puestos pese a su gran profesionalidad. Que decir del resto de participantes, pues todos han estado a la altura de un concurso que tuvo que ser suspendido por el coronavirus y vino con más fuerza que nunca, sin rendirse y dando lo mejor al telespectador.

Por otro lado, dejando a un lado a los artistas, esta edición de ‘Tu cara me suena’ ha estado marcada por la boda de Chenoa, que si bien iba a casarse en 2020 tuvo que aplazar el enlace hasta el próximo verano, donde finalmente se dará el ‘sí, quiero’ con el urólogo, Miguel Sánchez Encinas. Ángel Llacer creó una sección de lo más divertida que hizo reír y llorar a partes iguales a la que un día fue su alumna en la Academia de ‘Operación Triunfo’.