El nombre de Isabel Pantoja ha vuelto a copar titulares en la crónica social de nuestro país más allá de su gira de conciertos. La tonadillera se ha convertido en noticia, en los últimos días, por las informaciones que apuntan a que podría impugnar ante los tribunales las segundas nupcias de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, por fraude. Y es que Isabel Pantoja y el ex alcalde de Marbella se habrían inscrito como pareja de hecho para mantener varios vis a vis mientras Julián Muñoz permanecía en prisión por el Caso Malaya.

Estos pormenos, sea como fuere, serían totalmente desconocidos para la hija de la cantante, Isa Pantoja, con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace varios meses. Una realidad a la que Joaquín Prat se ha referido este viernes en el programa Vamos a ver, en Telecinco, en presencia de la colaboradora. «Pasa una cosa en este plato cada vez que hablamos de Isabel Pantoja y es que ya todos miramos a Antonio Rossi olvidándonos de que su hija está aquí», ha comenzado diciendo Joaquín Prat, antes de dirigirse directamente a Isa Pantoja.

Isa Panta, en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Todos los que estamos aquí hemos hecho ese viaje que para ti seguro es doloroso y sigue siendo muy doloroso: ‘Cada uno con su vida, a mí no me preguntéis que ya he dicho todo lo que tengo que decir’. Entonces, todos miramos a Antonio. También Isa mira a Antonio ¿Ves? Pobrecita, porque es la constatación de ese hecho: la hija mira a Antonio Rossi que sabe más que ella de la vida de su madre», ha añadido el presentador ante la atenta mirada y resignación de la propia Isa, que no ha podido hacer otra cosa que dar la razón a Joaquín sobre lo que es más que evidente.

Fue el pasado mes de septiembre, cabe recordar, cuando Isa confesó en el mismo programa que entre ella e Isabel Pantoja se había producido un distanciamiento en cuyos motivos reales no quiso ahondar; e hizo partícipes, a su vez, a los colaboradores del espacio, de su pensamiento de que iba a ser casi un milagro que la tonadillera asistiese a su boda con Asraf, que tuvo lugar el 13 de octubre. «No tenemos relación. No sé por qué no quiere hablar conmigo y no quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo. Si no quiere venir a mi boda yo la respeto. La situación obviamente no me gusta, pero no voy a entrar en faltas de respeto ni a juzgarla ni nada», reveló.

Varios colaboradores del programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La nula relación entre madre e hija se hizo igualmente evidente hace escasas semanas, a razón del bautizo del hijo de Isa Pantoja fruto de la relación sentimental que mantuvo con Alberto Isla. Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que la tonadillera hubiera rechazado asistir a la cita, finalmente fue la propia Isa Pantoja quien confirmó que no invitó a su madre a dicho festejo.