Joana Sanz anuncia que se retira de las pasarelas tras dos años tragándose las lágrimas

Joana Sanz, la famosa modelo y pareja del exfutbolista Dani Alves, ha sorprendido al mundo al anunciar su retiro temporal de las pasarelas. Esta drástica decisión llega en medio de la tormenta mediática que ha rodeado su vida en el último año, tras el arresto de Alves por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

A principios de 2023, el nombre de Dani Alves acaparó los titulares por motivos alejados del deporte. La noticia de su detención conmocionó a sus fans, pero también puso a su pareja en el centro de la polémica. Durante meses, el caso ha sido uno de los más comentados, no solo por la gravedad de la acusación, sino por las consecuencias que ha tenido en la vida de su pareja, quien vio cómo su mundo profesional y personal se desmoronaba.

Joana Sanz, posando como modelo en una foto de Instagram. (Redes Sociales)

La modelo, que inicialmente apoyó a Alves públicamente, ha tenido que lidiar con una intensa presión mediática. Desde los rumores de una posible ruptura hasta su aparición al lado de Alves durante las audiencias judiciales, Sanz ha sido objeto de comentarios y especulaciones. Sin embargo, aunque ha intentado mantenerse firme y continuar con su carrera, el impacto emocional de esta situación ha sido devastador.

La maniquí, que ha desfilado para algunas de las marcas más importantes del mundo, confesó recientemente que las consecuencias del escándalo han sido demasiado difíciles de manejar. En una historia de Instagram reveló su decisión de retirarse temporalmente del modelaje: «Con esta historia, comunica que el próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno …no lo sé». Con estas palabras deja entrever que esta pausa podría ser indefinida.

Joana Sanz junto a Dani Alves en un evento de moda. (Foto: Gtres)

La confesión de Joana también dejó al descubierto el enorme peso emocional que ha soportado en los últimos dos años. «Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo, pero no puedo negar que me ha pasado factura. Estos últimos años he trabajado con una gran sonrisa, tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro, así porque es si quieres pagar las cuentas». Además del escándalo de Alves, Sanz ha atravesado una etapa especialmente difícil con la muerte de su madre a causa de un cáncer. Este golpe, sumado a la exposición mediática por el caso de su pareja, ha hecho que la modelo llegará a un punto de quietud emocional. «El trabajo me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido tener un hogar o establecer una base», confesó en su emotiva declaración.

A pesar de este retiro, la modelo no ha dado señales de querer abandonar completamente el mundo de la moda. Según ha indicado, seguirá vinculado a proyectos empresariales dentro del sector, aunque sin la exposición pública a la que estaba acostumbrada. Esta decisión parece ser una forma de protegerse de la presión que ha venido soportando durante este período turbulento.

El futuro de Joana Sanz, aunque incierto, sigue vinculado a la moda, aunque de una forma menos visible. Su adiós a las pasarelas no tiene fecha de regreso, pero su talento y profesionalismo dejan claro que, aunque fuera de los reflectores, su presencia en la industria seguirá siendo fuerte. «No sé si volveré, pero por ahora necesito este tiempo para mí», afirmó la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Esta noticia marca el fin de una etapa en la vida de Joana, quien ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, pero que, como todos, tiene sus límites. Mientras el caso de Dani Alves sigue su curso judicial, Sanz ha decidido centrado en su bienestar.