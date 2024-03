Desde que el pasado lunes 25, Dani Alves saliera de prisión, tras abonar la fianza de un millón de euros impuesta para su liberación, Joana Sanz se ha convertido en una de las mujeres más seguidas por la crónica social esta última semana. Existen numerosos rumores que sugieren que la modelo podría haber terminado su vínculo con el exfutbolista después de que él obtuviera la libertad provisional. A pesar de que se desconoce con certeza en qué punto se encuentran de su historia de amor, se ha podido conocer que Joana habría tomado una importante decisión.

Durante su tiempo en prisión, Sanz no tenía ningún reparo en compartir las cartas de Alves en las redes sociales. «Sé que no te gusta la soledad y sé lo difícil que es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos más fuertes juntos. Es increíble que sigo teniendo ‘maripositas’ cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo… Pero más increíble aún es saber que allí estás tú para corresponder a todo eso. Lo que sea, donde sea, como sea, pero siempre contigo. Te amo para siempre», le escribía Dani desde la prisión.

Dani Alves a su salida de prisión. / Gtres

No obstante, desde su liberación, no se ha visto ninguna imagen o prueba que los vincule juntos. Las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram de Joana Sanz insinuaban que se encontraba en Madrid. De hecho, hace unos días, compartió una vista aérea desde la Gran Vía de la capital y comunicó a varios amigos periodistas que no estaba en Barcelona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Sin embargo, se ha podido conocer que Joana Sanz ha visitado a Dani Alves en su casa de Madrid. El inicio de la investigación surgió cuando un repartidor llegó a la puerta de la residencia con un pedido de comida de un restaurante, el cual estaba dirigido a nombre de Joana. Esta circunstancia podría explicarse por el hecho de que las cuentas bancarias de Alves se encuentran bloqueadas. No obstante, según la información proporcionada por fuentes cercanas a la maniquí, los colaboradores del programa Fiesta afirmaron que ambos están dentro de la casa e incluso nadie respondió cuando el hermano de Alves llamó a la puerta.

La casa de 5 millones de euros donde se refugia Dani Alves tras su salida de prisión. / Redes Sociales

Pese a ello, este reencuentro no parece indicar un acercamiento entre ellos, ya que, observando la reciente actividad de Joana en las redes sociales, se puede ver cómo ha dejado de seguir al futbolista. Asimismo, cada vez son más los rumores que apuntan a que la canaria podría haber encontrado el amor en otra persona, apuntando así a que habría comenzado una nueva etapa en su vida. «Marisa Martín Blázquez y yo compartimos la misma información. A varios compañeros nos llegó, hace un mes, que Joana Sanz estaría conociendo a una persona, que se estaría viendo con un chico. Una información que nos llega a través del chico en cuestión al que está conociendo la modelo», ha desvelado Sergio Pérez en el espacio presentado por Emma García.